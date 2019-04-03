若當總統 朱立倫：拚2025年國際旅客破2千萬

2019-04-03 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



表態參與2020總統大選的新北市前市長朱立倫，昨晚在臉書直播發表「我當總統」第六彈政策，未來他若當選總統，將以國家整體戰略產業的高度發展觀光，衝刺2025年，台灣國際觀光客達到2000萬人次。

朱立倫指出，馬總統在任8年，台灣國際觀光客從385萬人成長到逾1千萬人，翻躍近3倍；但蔡總統上任後，觀光客人數僅小幅成長，去年只成長37萬人次。觀光外匯收入也逐年衰退，蔡政府執政短短3年，就讓台灣少了新台幣近千億元的觀光收入。

朱立倫表示，觀光產業遭遇瓶頸，蔡政府老是用一個最廉價的藉口「陸客都不來」，好像把所有問題推給政治，就能卸責。領導者的眼光高度與企圖心，會影響整個團隊的表現。日本政府可以從2013年的1100萬成長到2020年的4000萬，「我們卻看不見台灣領導者的企圖心與願景。」日本拚觀光，是首相跟官房長官一起帶頭衝，台灣的拚觀光，蔡英文總統卻躲起來神隱。

朱立倫認為，要達到2000萬人次境外旅客目標，首要工作就是桃園機場的第三航廈以及第三跑道，第三跑道是桃園航空計畫的核心項目，這也表示，被延宕的桃園航空城應盡速啟動。其次，當吸引國際旅客到台灣後，應思考如何分散他們至各地區景點，而非集中在熱門景區。