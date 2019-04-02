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統獨假議題？中華民國離「被統一」有多遠？

王金平、韓國瑜夜聚漢來談什麼？王金平這樣說

開臨全會？ 英系人士：不會幹這種事

2019-04-02 23:17聯合報 記者林敬殷╱即時報導

坊間盛傳民進黨有人醞釀召開臨時全國黨代表大會，英系人士表示，英系不會發動召開臨時全國黨代表大會，「如果我們去提案，這樣能看嗎？外界會怎麼說我們？」「我們不會幹這種事」。

民進黨主席卓榮泰昨天透露，黨內醞釀召開全代會，且全代會有個霸王條款可以否決初選產生的總統候選人，引發黨內議論。英系人士出面否認。

對於卓榮泰的說法，黨內人士提出質疑表示，黨中央不是單純的選務機關，是要去解決政治問題，現在黨面臨嚴重的政治危機，基層都很焦慮，臨全會、全代會及初選，都是體制內規定，黨章本來就有規定，中執會、地方黨部及黨代表有權提案要求召開臨全會，事實上，黨在完成各項提名之後，本來就是要送交全代會通過，跟霸王條款有什麼關係？難道這次完成總統及立委提名之後，不用送交全代會通過嗎？這本來就是黨的機制的一部分。

這位人士爆料指出，一月初卓榮泰剛當選民進黨主席時，黨內不分派系就建議卓榮泰應依循往例召開臨全會，通過適用於明年總統及立委選舉的提名特別條例，但卓榮泰以還有兩場立委補選在即，且應該沒有人會挑戰蔡英文總統，就算有也不會有具有競爭力的人，力勸各派系不要開。

他說，後來黨內各派系考量卓才剛上任，所以也就不勉強卓，否則，本來應該在農曆年後就召開臨時全代會，如果當初開了，現在就沒有這些問題。總統黨內初選走到現在，基層都快炸開了，黨中央應該想辦法去解決問題，現在不管是開或不開（指全代會），黨都面臨分裂的危機，現在講這些，有何意義嗎？

卓榮泰民進黨
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