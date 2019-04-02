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【即時短評】綠版換柱？臨全會難解危機 恐引政治風暴

2019-04-02 23:03聯合報 記者林敬殷╱即時報導

一場前所未有的總統黨內初選，黨的總統被黨內政治明星挑戰，民進黨基層焦慮的，不光是賴清德所說的選不選得贏，更焦慮的是，若現任總統蔡英文初選未過引爆的憲政危機，沒人能收拾，黨也面臨分裂危機，因此，召開臨時全國黨代表大會，不但無法解決危機，反而會是一場難以預料的政治風暴。

在確保政權延續的前提下，臨全會召開的可能性，幾乎是微乎其微，遑論民進黨主席卓榮泰口中的霸王條款，還沒召開臨全會，黨早已四分五裂了。甚至有人斷言，只要走到初選的政見發表會，雙方一定幹開了，黨就實質分裂，也不用等到開臨全會。

召開全代會，是黨的體制內規定，黨員有權要求召開，此與國民黨的換柱，兩者不同。國民黨沒有相關的機制和規定，民進黨的機制及規定完備，但仍不足以因應如今的局面，也就是一位尋求連任的總統，遭到黨內挑戰，這不是黨的機制可以解決，如何在民主程序下，尋求政治解決。黨的五人協調小組，扮演的就是這個角色。

民進黨總統初選的協調小組，是經中執會認可通過，等同各方派系同意的，一旦任何單一派系要提案召開臨全會，勢必面對其他派系的質疑，而先前在中執會通過的初選時程順延一周，就是黨內各派系的共識，若黨內各派系有共識要開臨全會，黨中央也無權說不，但是，任何單一派系要想提案要求臨全會，其他派系若不同意，也無法如願。

若就時程來說，提案召開臨全會之前，初選程序早已走完，民進黨先前既然達成初選順延一周的共識，就不可能通過暫緩初選的決議。持平來說，不管是蔡總統或賴清德在初選勝出，黨都可能面臨分裂的危機，只不過，賴勝出可能遇到的風暴，遠比蔡勝出還大上好幾倍，然而，用臨全會幹掉賴，絕非解套的方法，還可能因為黨陷入紛亂，以往不可能通過的提案，包括赦扁案、凍結台獨黨綱案等，都可能全數出籠。

民進黨當下面對前所未有的局面，而要相當政治智慧來解套，危機也可能是轉機，端看協調小組，能不能拆得了黨內群體焦慮的引信。

民進黨總統初選，蔡英文總統（左）面臨行政院前院長賴清德（右）的強力挑戰。本報資料...
民進黨總統初選，蔡英文總統（左）面臨行政院前院長賴清德（右）的強力挑戰。本報資料照片
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