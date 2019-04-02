休閒輕裝的賴清德 用行動挺新創、鼓勵年輕人

相關新聞
民間社團施壓 呼籲蔡總統推動以台灣名義加入聯合國2019-04-02 17:00
總統初選跟蔡較勁？ 賴清德9日與館長直播2019-04-02 20:28
今天沒穿西裝 賴清德參加新創活動挺年輕人2019-04-02 20:05
陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告2019-04-02 18:38
不滿被拔主委 辜嚴倬雲與婦聯會合力告內政部2019-04-02 18:14
蔡總統：答應大家的一定做到 不會只出一張嘴及膨風2019-04-02 18:08
求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別2019-04-02 18:00
藍營提設自貿特區 工、商界表支持2019-04-02 17:09
蔡英文探私幼準公共化成效：少子化是國安大戰略2019-04-02 16:40
政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？2019-04-02 16:06
修法三讀飛安會年底改為運安會 水陸空事故一手包2019-04-02 15:39
學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜2019-04-02 15:34
陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步2019-04-02 15:26
批黨產會看圖自說自話 救國團澄清辦活動是救國運動2019-04-02 15:23
影／柯幫陳明通禽獸說解釋 用粗俗的話講科學理論2019-04-02 15:04
陳明通失言 王金平：政府應和韓國瑜合作共拚經濟2019-04-02 14:42
蘇揆：與中國簽購買意向書跟下訂單是兩回事2019-04-02 14:34
台南青年挺小英 網路連署平台發聲2019-04-02 14:28
時代力量黨團 提打貪汙修法2019-04-02 14:20
扁趴趴走助選 民代告違反選罷法2019-04-02 14:19
林聰賢掌台肥？ 恐違旋轉門條款2019-04-02 14:17
陳明通禽獸說惹議 蘇揆：堅守台灣才是顧肚子又拜佛祖2019-04-02 14:06
用高雄路上5千坑洞嗆陳明通 連勝文要他「下台」2019-04-02 13:59
外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡2019-04-02 13:57
「雙洪」是否為賴清德操盤？ 賴澄清洪智坤不是2019-04-02 13:47
影／朱立倫批陸委會「莊孝維」肚子扁顧阿扁已過去式2019-04-02 13:47
陳明通「禽獸說」惹議道歉 蘇貞昌緩頰2019-04-02 13:37
陳明通禽獸說惹議 藍要他下台綠說追打沒意義2019-04-02 13:34
【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題2019-04-02 13:24
痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你2019-04-02 13:08
吳敦義6日赴高雄參加寺廟活動 引吳韓會聯想2019-04-02 12:51
賴清德：參與總統初選就希望走完程序2019-04-02 12:49
人事爭議解套？ 北農總座翁震炘兼職銓敘部仍有疑義2019-04-02 12:36
「霸王條款」遭質疑要換掉賴清德 陳菊：努力協調2019-04-02 12:30
國民黨指林聰賢傳出任台肥董座 違反旋轉門條款2019-04-02 12:29
吳敦義說要找韓朱王談 還沒人收到邀約2019-04-02 12:27
陳明義帶豬狗到陸委會抗議豬狗說 60警布防線阻丟雞蛋2019-04-02 12:27
韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選2019-04-02 12:27
綠議員要求簽不選總統MOU 韓國瑜：我怎麼能簽？2019-04-02 12:27
熱門文章
韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火2019-04-02 00:31
豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉2019-04-02 11:00
剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」2019-04-02 14:09
三總證實：郝柏村因病緊急送醫2019-04-02 08:27
陳明通罵韓「禽獸論」 胡幼偉：心急如焚的外顯行為2019-04-01 23:08
藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮2019-04-02 12:02
學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人2019-04-02 08:35
翁章梁批韓國瑜傷害茶農 孫大千：打混的為難做事的2019-04-02 08:27
陳明通罵韓國瑜禽獸 渡也：陳誹謗韓既不明又不通2019-04-02 09:22
陳明通稱顧肚子像禽獸 藍委齊轟失言快下台2019-04-01 22:34
痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你2019-04-02 13:08
確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統2019-04-02 17:05
求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別2019-04-02 18:00
羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」2019-04-02 11:31
顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低2019-04-01 20:49
【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性2019-04-02 10:21
NCC主委詹婷怡傳出請辭 NCC尚未正式回應2019-04-02 13:38
海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？2019-04-02 08:00
大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖2019-04-02 09:00
韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選2019-04-02 12:27
郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫2019-04-02 08:37
看過A片、槓過國會…那些年的學運你記得幾個？2019-04-02 10:00
海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難2019-04-01 21:10
陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法2019-04-02 10:17
陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去2019-04-02 11:46
M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車2019-04-02 10:16
被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席2019-04-02 11:19
共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計2019-04-02 08:12
【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題2019-04-02 13:24
【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？2019-04-02 17:47
王浩宇臉書宣布參選今年高雄立委？ 馬上破梗愚人節啦2019-04-01 23:02
謝志偉助陣 張正傑稱駐德騙倒一堆人2019-04-01 20:58
NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚2019-04-02 15:26
【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？2019-04-02 14:48
綠議員送黃袍 韓國瑜搖手拒收2019-04-02 01:25
國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試2019-04-02 11:26
陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步2019-04-02 15:26
國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離2019-04-01 23:48
賴清德籲兩岸對話 擱置統獨2019-04-02 00:13
【即時短評】鄭文燦聲望高 「蔡燦配」會成綠營新選擇？2019-04-02 12:06
留言