今天沒穿西裝 賴清德參加新創活動挺年輕人

2019-04-02 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德行程滿檔，他今天穿著輕鬆參加「Echelon新創論壇」，被問到今天為何沒穿西裝？他表示，來參加年輕人的新創活動，穿得比較輕鬆一點，希望不要讓年輕人覺得格格不入，他也說，他在外面都穿西裝，是因為不管當市長與行政院長，參加正式場合常常都需要穿西裝，但平常在家裡或與朋友在一起，他也穿得很休閒。

賴清德說，他希望藉由參加新創活動鼓勵所有年輕人，台灣過去曾經經歷過經濟奇蹟，年輕人應該一起奮鬥，創造台灣第二次經濟奇蹟。

賴清德也說，第一次跟未來的第二次經濟奇蹟，在本質上會有不同，第一次經濟奇蹟是靠勞力，第二次是靠腦力；第一次經濟奇蹟主要是做硬體，第二次需要用腦力設計軟體或用軟體驅動硬體，軟硬結合；第一次經濟奇蹟是代工為主，第二次則是新創；第一次經濟奇蹟是在實體世界，以製造業為主，第二次是軟體跟網路為主，以虛擬世界為主。