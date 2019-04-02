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打架就換警局長？該換的，其實是政客的腦袋

72歲秦漢翩翩現身 談與林青霞密婚他這麼回應

今天沒穿西裝 賴清德參加新創活動挺年輕人

2019-04-02 20:05聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德行程滿檔，他今天穿著輕鬆參加「Echelon新創論壇」，被問到今天為何沒穿西裝？他表示，來參加年輕人的新創活動，穿得比較輕鬆一點，希望不要讓年輕人覺得格格不入，他也說，他在外面都穿西裝，是因為不管當市長與行政院長，參加正式場合常常都需要穿西裝，但平常在家裡或與朋友在一起，他也穿得很休閒。

賴清德說，他希望藉由參加新創活動鼓勵所有年輕人，台灣過去曾經經歷過經濟奇蹟，年輕人應該一起奮鬥，創造台灣第二次經濟奇蹟。

賴清德也說，第一次跟未來的第二次經濟奇蹟，在本質上會有不同，第一次經濟奇蹟是靠勞力，第二次是靠腦力；第一次經濟奇蹟主要是做硬體，第二次需要用腦力設計軟體或用軟體驅動硬體，軟硬結合；第一次經濟奇蹟是代工為主，第二次則是新創；第一次經濟奇蹟是在實體世界，以製造業為主，第二次是軟體跟網路為主，以虛擬世界為主。

賴清德說，未來台灣潛力無窮，台灣有很好的基礎跟年輕人的創意，世界經濟論壇的評比，台灣跟其他國家並列創意國家第一名，只要未來政府跟年輕人站在一起，支持年輕人，不管是資金取得或建立一個更好的新創環境，在教育上跟資源給予年輕人更多機會，藉由「工業四點零」政策，在過去基礎之上，用新創方式解決生活上、應用上問題，讓經濟繼續發展，讓年輕人看到自己發展的機會。

行政院前院長賴清德（左一）參加新創活動。記者丘采薇／攝影
行政院前院長賴清德（左一）參加新創活動。記者丘采薇／攝影
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