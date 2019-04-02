「蔡燦配」票房高於「蔡賴配」？鄭文燦這麼說…

2019-04-02 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



民進黨總統初選之爭，黨內出現連署支持「蔡賴配」，桃園市議員牛煦庭則將桃園市長鄭文燦納為小英副手人選，分別以「蔡燦配」與「蔡賴配」針對桃園居民進行電話民調，發現對上藍營熱門人選，蔡燦配支持度相對更高，鄭文燦下午對此表示，「民調作桃園，當然我會比較強」，他曾說過2020總統選舉，自己願意扮演輔選等任何角色，也會盡量努力完成，但扮演副手「完全沒想過」，也確實沒有這種討論，否認形成「蔡燦配」的可能性。

該份民調針對2020總統選舉，民進黨若以「蔡賴配」、「蔡燦配」人選分別PK國民黨韓國瑜、朱立倫進行調查，蔡賴配與蔡燦配皆輸給國民黨對手，不過，分析其中數據，發現「蔡燦配」（40.4%、39%）比起「蔡賴配」（35.9%、37.2%）甚至更有票房，委辦民調的議員牛煦庭認為，代表桃園人對於鄭文燦若帶職參選，成為小英副手形成蔡燦配持開放態度。

「我是完全沒想過」，鄭文燦說，自己原本就曾講過，在未來的總統選舉裡面，「我願意扮演好自己的角色，如果需要我去輔選、需要扮演任何角色，我都盡量努力去完成」，但是從來沒有討論過說扮演副手的角色，確實沒有。

鄭也說，蔡燦配支持度較高，是因為民調以桃園進行抽樣，他當然比較強，自己是現任市長，作為總統副手選項，民調會相對高一點，這可以理解。