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主委撤換訴訟案 辜嚴倬雲主張名譽權受損

2019-04-02 19:42中央社 台北2日電

婦聯會拒簽行政契約，內政部於106年底將時任婦聯會主委辜嚴倬雲撤換。婦聯會等興訟，法院今開庭，律師主張撤換一事，導致辜嚴倬雲在結社自由及名譽權受損，請求撤銷原處分。

全案緣於，中華民國婦女聯合會與內政部、不當黨產處理委員會的三方協商行政契約破局，內政部於民國106年12月22日宣布撤換時任婦聯會負責人（主委）辜嚴倬雲及副主委葉金鳳，並限期10天內改選，婦聯會後來由前立法委員雷倩擔任主委。

婦聯會早期收取的勞軍捐流向為最大爭議焦點，不當黨產處理委員會在106年底指出，婦聯會依據統一捐募運動辦法，自民國44年至78年收取勞軍捐，推估34年間共收取約新台幣240億3071萬元。若加計通貨膨脹及利息，並以105年物價指數換算，勞軍捐現值約3498億1400萬元。黨產會於107年2月初認定婦聯會為中國國民黨附隨組織、凍結名下資產。

辜嚴倬雲及婦聯會均不服內政部撤換主委、副主委及要求重新選任主委、副主委，還要求章程須修正，分別向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分，全案於今天下午再次開庭。

辜嚴倬雲委任律師說，更正之前興訟主張，改為僅請求就內政部撤換主委的處分，應予撤銷；另外表示，勞軍捐是指捐獻，不是稅捐徵收，停辦且已歷史久遠，辜嚴倬雲也沒有侵占；內政部沒有法律上依據要求婦聯會提供勞軍捐的財務狀況，如果有應是婦聯會先被黨產會認定為附隨組織，才進行調查財務，但本件當時的時空背景，並未被認定為附隨組織。

婦聯會委任律師表示，內政部無權調查特定的勞軍捐流向，且因年代久遠，只能提供部分，無法完整。

不過，內政部委任律師主張，婦聯會雖曾補正資料，交付95年至103年的收支決算表及104年的財務表，但仍未完整告知勞軍捐的流向，且期間曾經警告婦聯會，還因此挨告，後來台北地院去年6月底宣判，認定婦聯會有義務提出資料，內政部處以最輕微的警告處分無違比例原則且於法有據，判婦聯會敗訴，這起案件已上訴至台北高等行政法院審理中。

法官庭末諭知，本件訂於6月11日再開庭，他會向受理警告判決的受命法官調閱相關卷證。

婦聯會內政部辜嚴倬雲
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