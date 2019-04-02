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蔡總統：答應大家的一定做到 不會只出一張嘴及膨風

2019-04-02 18:08聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統在臉書發文表示，大家都說，孩子是「甜蜜的負擔」，她上任以來，希望幫助年輕的爸爸媽媽，甜蜜多一點，負擔少一點，她強調，「答應大家的，一定做到，不會只出一張嘴，不會『膨風』，那不是我的個性」。做得不夠好，我們會繼續修正，做到好為止。

蔡總統說，今年8月1日開始，全台22縣市同步起跑！每一個家庭都照顧，我們從三個方面著手，全力緩解少子女化，包括：一、公共化主軸（公共幼兒園＋非營利幼兒園）；二、準公共化補充（私立幼稚園加入政府的計畫）；三、津貼輔助（在家自行帶孩子，或讀私立幼兒園）。

此外，蔡總統說，政府還幫有小孩的家庭「減稅」，今年５月繳稅的時候，大家就會有感覺了。

蔡總統表示，希望各位爸媽，有感受到政府的貼心，有感受到蔡英文的用心。

以下是總統臉書全文：

「總統阿姨、總統阿姨」今天聽到小朋友這麼有活力地喊我，我被療癒了。

大家都說，孩子是「甜蜜的負擔」，我上任以來，我希望幫助年輕的爸爸媽媽，甜蜜多一點，負擔少一點，讓年輕人更願意生孩子，對抗少子女化。

我們做了幾件事：

多管齊下，全面照顧

今年8月1日開始，全台22縣市同步起跑！每一個家庭都照顧，我們從三個方面著手，全力緩解少子女化。

1公共化主軸（公共幼兒園＋非營利幼兒園）

2準公共化補充（私立幼稚園加入政府的計畫）

3津貼輔助（在家自行帶孩子，或讀私立幼兒園）

還有，還有！彩蛋在這裡！

我們還幫有小孩的家庭「減稅」，今年５月繳稅的時候，大家就會有感覺了。

蔡英文答應大家的，一定做到，不會只出一張嘴，不會「膨風」，那不是我的個性。做得不夠好，我們會繼續修正，做到好為止。

希望各位爸媽，有感受到政府的貼心，有感受到蔡英文的用心。

蔡英文總統稍早透過臉書發文，強調替年輕家庭解決負擔的措施。照片翻攝自總統臉書。
蔡英文總統稍早透過臉書發文，強調替年輕家庭解決負擔的措施。照片翻攝自總統臉書。
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