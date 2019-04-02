蔡總統：答應大家的一定做到 不會只出一張嘴及膨風

2019-04-02 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統在臉書發文表示，大家都說，孩子是「甜蜜的負擔」，她上任以來，希望幫助年輕的爸爸媽媽，甜蜜多一點，負擔少一點，她強調，「答應大家的，一定做到，不會只出一張嘴，不會『膨風』，那不是我的個性」。做得不夠好，我們會繼續修正，做到好為止。

蔡總統說，今年8月1日開始，全台22縣市同步起跑！每一個家庭都照顧，我們從三個方面著手，全力緩解少子女化，包括：一、公共化主軸（公共幼兒園＋非營利幼兒園）；二、準公共化補充（私立幼稚園加入政府的計畫）；三、津貼輔助（在家自行帶孩子，或讀私立幼兒園）。

此外，蔡總統說，政府還幫有小孩的家庭「減稅」，今年５月繳稅的時候，大家就會有感覺了。

蔡總統表示，希望各位爸媽，有感受到政府的貼心，有感受到蔡英文的用心。

以下是總統臉書全文：