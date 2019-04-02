【重磅快評】向台灣的獨立機關說再見

2019-04-02 17:23 聯合報 主筆室



國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡向行政院請辭，外傳是因處理所謂的假訊息、假新聞不力。詹婷怡究竟是主動請辭或被請辭眾說紛紜，但可以確定的是，蔡政府領導下的獨立機關，已幾乎全數淪陷為「不獨立機關」。

什麼是獨立機關？中央行政機關組織基準法有明確定義，也就是「依據法律獨立行使職權，自主運作，除法律另有規定外，不受其他機關指揮監督之合議制機關。」

以NCC為例，NCC組織法開宗明義提到，「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神...，特設國家通訊傳播委員會」。 此外，並規定NCC委員應超出黨派以外，獨立行使職權。

從去年的九合一選舉，到上月的新北、台南等地的立委補選，民進黨在這兩場選舉以大敗和險勝收場，卻將選舉結果導向假訊息氾濫，負責通訊傳播監理業務的NCC頓時成了「戰犯」。行政院長蘇貞昌日前痛批NCC「誰都管它不到，它也什麼都不管」，把假訊息擴散歸責於NCC。

儘管NCC被蘇揆K了之後，火速開罰中天電視台，以具體行動回應蘇揆的指教，但顯然仍無法平息蘇揆之怒，主委再怎麼強調依法行政，只能請辭負責。只不過，這樣一來，NCC「獨立機關」的招牌，應該也可以拆了。

行政院長雖有權提名主委在內的NCC委員，但不代表他有權可以干涉NCC行使職權，蘇揆之所以大剌剌對NCC頤指氣使，問題不只有他，在於蔡政府對於獨立機關根本是以獨立之名，行謀求一己政治利益之實。

看看不當黨產處理委員會是如何對國民黨、婦聯會、救國團等機構追討所謂的「不當黨產」；還有去年的九合一選舉前，中央選舉委員會是如何刁難部分公投案的申請；以及促進轉型正義委員會前副主委張天欽是如何將促轉會自比為「東廠」，還點名當時新北市長參選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」。

更不要忘了，美國晶片大廠高通因違反公平法，被公平交易委員會開罰234億元，公平會去年竟以產業發展利益為由和高通和解，兩位公平會委員質疑此舉違背公平會維持市場競爭秩序的立場而請辭，創下有委員因個案請辭的先例。