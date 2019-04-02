親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

買15元報紙翻身千萬富翁 統一發票中獎清冊出爐

【重磅快評】向台灣的獨立機關說再見

2019-04-02 17:23聯合報 主筆室

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡向行政院請辭，外傳是因處理所謂的假訊息、假新聞不力。詹婷怡究竟是主動請辭或被請辭眾說紛紜，但可以確定的是，蔡政府領導下的獨立機關，已幾乎全數淪陷為「不獨立機關」。                                                                   

什麼是獨立機關？中央行政機關組織基準法有明確定義，也就是「依據法律獨立行使職權，自主運作，除法律另有規定外，不受其他機關指揮監督之合議制機關。」                  

以NCC為例，NCC組織法開宗明義提到，「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神...，特設國家通訊傳播委員會」。 此外，並規定NCC委員應超出黨派以外，獨立行使職權。                                                               

從去年的九合一選舉，到上月的新北、台南等地的立委補選，民進黨在這兩場選舉以大敗和險勝收場，卻將選舉結果導向假訊息氾濫，負責通訊傳播監理業務的NCC頓時成了「戰犯」。行政院長蘇貞昌日前痛批NCC「誰都管它不到，它也什麼都不管」，把假訊息擴散歸責於NCC。                                                             

儘管NCC被蘇揆K了之後，火速開罰中天電視台，以具體行動回應蘇揆的指教，但顯然仍無法平息蘇揆之怒，主委再怎麼強調依法行政，只能請辭負責。只不過，這樣一來，NCC「獨立機關」的招牌，應該也可以拆了。                                                              

行政院長雖有權提名主委在內的NCC委員，但不代表他有權可以干涉NCC行使職權，蘇揆之所以大剌剌對NCC頤指氣使，問題不只有他，在於蔡政府對於獨立機關根本是以獨立之名，行謀求一己政治利益之實。                                                             

看看不當黨產處理委員會是如何對國民黨、婦聯會、救國團等機構追討所謂的「不當黨產」；還有去年的九合一選舉前，中央選舉委員會是如何刁難部分公投案的申請；以及促進轉型正義委員會前副主委張天欽是如何將促轉會自比為「東廠」，還點名當時新北市長參選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」。                                                             

更不要忘了，美國晶片大廠高通因違反公平法，被公平交易委員會開罰234億元，公平會去年竟以產業發展利益為由和高通和解，兩位公平會委員質疑此舉違背公平會維持市場競爭秩序的立場而請辭，創下有委員因個案請辭的先例。                                                           

而根據行政院組織法，中選會、公平會、通傳會和促轉會，統統是獨立機關。隨著這些獨立機關一一名存實亡，蔡政府可能只容得下一個「獨立機關」，叫做「台灣獨立」 機關。                            

NCC主委詹婷怡請辭，蔡政府領導下的獨立機關，已幾乎全數淪陷為「不獨立機關」。本...
NCC主委詹婷怡請辭，蔡政府領導下的獨立機關，已幾乎全數淪陷為「不獨立機關」。本報資料照片
分享

NCC九合一選舉行政院
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

蔡英文探私幼準公共化成效：少子化是國安大戰略

2019-04-02 16:40

學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜

2019-04-02 15:34

NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚

2019-04-02 15:26

陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步

2019-04-02 15:26

藍營提設自貿特區 工、商界表支持

2019-04-02 17:09

確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05

民間社團施壓 呼籲蔡總統推動以台灣名義加入聯合國

2019-04-02 17:00

喝酒輸他！賴清德談韓國瑜：個性豁達要相處才知道

2019-04-02 16:51

政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？

2019-04-02 16:06

修法三讀飛安會年底改為運安會 水陸空事故一手包

2019-04-02 15:39

批黨產會看圖自說自話 救國團澄清辦活動是救國運動

2019-04-02 15:23

影／柯幫陳明通禽獸說解釋 用粗俗的話講科學理論

2019-04-02 15:04

處理假新聞不力 NCC主委詹婷怡請辭

2019-04-02 15:00

陳明通失言 王金平：政府應和韓國瑜合作共拚經濟

2019-04-02 14:42

蘇揆：與中國簽購買意向書跟下訂單是兩回事

2019-04-02 14:34

台南青年挺小英 網路連署平台發聲

2019-04-02 14:28

時代力量黨團 提打貪汙修法

2019-04-02 14:20

扁趴趴走助選 民代告違反選罷法

2019-04-02 14:19

林聰賢掌台肥？ 恐違旋轉門條款

2019-04-02 14:17

陳明通禽獸說惹議 蘇揆：堅守台灣才是顧肚子又拜佛祖

2019-04-02 14:06

用高雄路上5千坑洞嗆陳明通 連勝文要他「下台」

2019-04-02 13:59

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

「雙洪」是否為賴清德操盤？ 賴澄清洪智坤不是

2019-04-02 13:47

影／朱立倫批陸委會「莊孝維」肚子扁顧阿扁已過去式

2019-04-02 13:47

陳明通「禽獸說」惹議道歉 蘇貞昌緩頰

2019-04-02 13:37

陳明通禽獸說惹議 藍要他下台綠說追打沒意義

2019-04-02 13:34

【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24

痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08

吳敦義6日赴高雄參加寺廟活動 引吳韓會聯想

2019-04-02 12:51

賴清德：參與總統初選就希望走完程序

2019-04-02 12:49

人事爭議解套？ 北農總座翁震炘兼職銓敘部仍有疑義

2019-04-02 12:36

「霸王條款」遭質疑要換掉賴清德 陳菊：努力協調

2019-04-02 12:30

國民黨指林聰賢傳出任台肥董座 違反旋轉門條款

2019-04-02 12:29

吳敦義說要找韓朱王談 還沒人收到邀約

2019-04-02 12:27

陳明義帶豬狗到陸委會抗議豬狗說 60警布防線阻丟雞蛋

2019-04-02 12:27

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

綠議員要求簽不選總統MOU 韓國瑜：我怎麼能簽？

2019-04-02 12:27

若霸王條款換將 賴清德發言人：對民進黨傷害大如換柱

2019-04-02 12:24

吳韓會將登場 韓國瑜友人：會中不會具體承諾

2019-04-02 12:23
看更多

熱門文章

韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

2019-04-02 00:31

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

2019-04-01 17:43

TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

2019-04-01 17:27

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

陳明通澄清：說「禽獸」 並非針對韓國瑜

2019-04-01 19:19

三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27

陳明通罵韓「禽獸論」 胡幼偉：心急如焚的外顯行為

2019-04-01 23:08

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21

「常美冰店」愚人節爆料 8年沒投過花媽一票

2019-04-01 17:43

學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人

2019-04-02 08:35

翁章梁批韓國瑜傷害茶農 孫大千：打混的為難做事的

2019-04-02 08:27

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

2019-04-02 12:02

陳明通罵韓國瑜禽獸 渡也：陳誹謗韓既不明又不通

2019-04-02 09:22

陳明通稱顧肚子像禽獸 藍委齊轟失言快下台

2019-04-01 22:34

痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34

陳明通諷韓國瑜與禽獸無異 洪孟楷：真是政客噁心嘴臉

2019-04-01 18:47

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31

吃得飽跟豬狗禽獸有何差別？葉毓蘭：逼老嫗想罵髒話

2019-04-01 17:33

【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

黨內立委初選搶搭「韓流」 韓國瑜發聲明：保持中立

2019-04-01 19:24

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

2019-04-02 09:00

看過A片、槓過國會…那些年的學運你記得幾個？

2019-04-02 10:00

郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法

2019-04-02 10:17

陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去

2019-04-02 11:46

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

王浩宇臉書宣布參選今年高雄立委？ 馬上破梗愚人節啦

2019-04-01 23:02

【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24

被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席

2019-04-02 11:19

謝志偉助陣 張正傑稱駐德騙倒一堆人

2019-04-01 20:58

國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離

2019-04-01 23:48

綠議員送黃袍 韓國瑜搖手拒收

2019-04-02 01:25

賴清德籲兩岸對話 擱置統獨

2019-04-02 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top