年底共1016億投資新北 侯友宜：下半年回訪大陸城市

2019-04-02 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



為了搭建與產業間直接、暢通且可供多方意見交流的溝通互動平台，新北市長侯友宜邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等35位產、學界代表，籌組「產業發展諮詢委員會」，今天召開第1次會議。侯友宜表示，要先「安內」才會到國際招商，預估今年年底有27個案子成案，落實投資1016億元，且下半年會回訪大陸城市。

侯友宜表示，台灣若要永續走下去，只有讓經濟起飛，把政治放到一邊，來築經濟夢，曾有人問他為何不到國外招商，但應該要先將內部的問題解決，國際的廠商才會想進到新北市，先拚內再拚外。

侯友宜強調，打拚內部事情、簡政便民，透過行動治理方式，打造智能城市，是他現在要先做的事情，且對於要幫助產業發展，先決條件就是不要限制他們，目前年底可以落實的投資共有27件，預計有台幣1016億，還有54案在盤整當中，希望可以藉此讓大家進到新北投資，內部發展現起來，他再到國際、大陸招商，讓新北產業更國際化。

今天會議中，由侯友宜及市府團隊與35名委員閉門討論。會後，侯友宜表示，委員們希望新北市在整個產業聚落的連結上，能夠定位的非常清楚，且希望新北市能夠帶頭起作用，讓大台北中心的新北市成為所有產業投資的地方，且讓新北市的整個產業招商投資，絕對成為全國之冠。

談到國外招商部分，侯友宜表示，由於這段時間有許多大陸城市到新北市做交流參訪，談到許多農產品，以及其他的商業，甚至有些已有一定的金額，除了讓新北市產業跟大陸接軌外，也會在下半年與大陸的所有城市做更緊密回訪，讓大陸城市到新北市來所做的產業連結，都能夠具體落實下來。