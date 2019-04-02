親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

買15元報紙翻身千萬富翁 統一發票中獎清冊出爐

年底共1016億投資新北 侯友宜：下半年回訪大陸城市

2019-04-02 17:16聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

為了搭建與產業間直接、暢通且可供多方意見交流的溝通互動平台，新北市長侯友宜邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等35位產、學界代表，籌組「產業發展諮詢委員會」，今天召開第1次會議。侯友宜表示，要先「安內」才會到國際招商，預估今年年底有27個案子成案，落實投資1016億元，且下半年會回訪大陸城市。

侯友宜表示，台灣若要永續走下去，只有讓經濟起飛，把政治放到一邊，來築經濟夢，曾有人問他為何不到國外招商，但應該要先將內部的問題解決，國際的廠商才會想進到新北市，先拚內再拚外。

侯友宜強調，打拚內部事情、簡政便民，透過行動治理方式，打造智能城市，是他現在要先做的事情，且對於要幫助產業發展，先決條件就是不要限制他們，目前年底可以落實的投資共有27件，預計有台幣1016億，還有54案在盤整當中，希望可以藉此讓大家進到新北投資，內部發展現起來，他再到國際、大陸招商，讓新北產業更國際化。

今天會議中，由侯友宜及市府團隊與35名委員閉門討論。會後，侯友宜表示，委員們希望新北市在整個產業聚落的連結上，能夠定位的非常清楚，且希望新北市能夠帶頭起作用，讓大台北中心的新北市成為所有產業投資的地方，且讓新北市的整個產業招商投資，絕對成為全國之冠。

談到國外招商部分，侯友宜表示，由於這段時間有許多大陸城市到新北市做交流參訪，談到許多農產品，以及其他的商業，甚至有些已有一定的金額，除了讓新北市產業跟大陸接軌外，也會在下半年與大陸的所有城市做更緊密回訪，讓大陸城市到新北市來所做的產業連結，都能夠具體落實下來。

新北市經發局補充，侯友宜上任後全力推動招商一條龍，目前已服務54件投資案件，包含Google公司、德州儀器、世紀風電等均已完成投資障礙排除，除了行動治理現地訪視，以及產業諮詢委員會直接交流的平台外，也將持續保持與企業間暢通的溝通管道，歡迎企業透過電話等多元方式反映投資經營問題。

新北市長侯友宜邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡...
新北市長侯友宜邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等35位產、學界代表，籌組「產業發展諮詢委員會」，今天召開第一次會議。記者張曼蘋／攝影
分享
新北市長侯友宜邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡...
新北市長侯友宜邀集境內各工商協會、大型指標企業、學校及智慧製造、新商業、生醫樂齡等35位產、學界代表，籌組「產業發展諮詢委員會」召開第1次會議，遠東集團董事長徐旭東（左1）等委員皆出席。記者張曼蘋／攝影
分享

侯友宜
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜

2019-04-02 15:34

NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚

2019-04-02 15:26

陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步

2019-04-02 15:26

【重磅快評】向台灣的獨立機關說再見

2019-04-02 17:23

藍營提設自貿特區 工、商界表支持

2019-04-02 17:09

確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05

民間社團施壓 呼籲蔡總統推動以台灣名義加入聯合國

2019-04-02 17:00

喝酒輸他！賴清德談韓國瑜：個性豁達要相處才知道

2019-04-02 16:51

政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？

2019-04-02 16:06

修法三讀飛安會年底改為運安會 水陸空事故一手包

2019-04-02 15:39

批黨產會看圖自說自話 救國團澄清辦活動是救國運動

2019-04-02 15:23

影／柯幫陳明通禽獸說解釋 用粗俗的話講科學理論

2019-04-02 15:04

處理假新聞不力 NCC主委詹婷怡請辭

2019-04-02 15:00

陳明通失言 王金平：政府應和韓國瑜合作共拚經濟

2019-04-02 14:42

蘇揆：與中國簽購買意向書跟下訂單是兩回事

2019-04-02 14:34

台南青年挺小英 網路連署平台發聲

2019-04-02 14:28

時代力量黨團 提打貪汙修法

2019-04-02 14:20

扁趴趴走助選 民代告違反選罷法

2019-04-02 14:19

林聰賢掌台肥？ 恐違旋轉門條款

2019-04-02 14:17

陳明通禽獸說惹議 蘇揆：堅守台灣才是顧肚子又拜佛祖

2019-04-02 14:06

用高雄路上5千坑洞嗆陳明通 連勝文要他「下台」

2019-04-02 13:59

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

「雙洪」是否為賴清德操盤？ 賴澄清洪智坤不是

2019-04-02 13:47

影／朱立倫批陸委會「莊孝維」肚子扁顧阿扁已過去式

2019-04-02 13:47

陳明通「禽獸說」惹議道歉 蘇貞昌緩頰

2019-04-02 13:37

陳明通禽獸說惹議 藍要他下台綠說追打沒意義

2019-04-02 13:34

【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24

痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08

吳敦義6日赴高雄參加寺廟活動 引吳韓會聯想

2019-04-02 12:51

賴清德：參與總統初選就希望走完程序

2019-04-02 12:49

人事爭議解套？ 北農總座翁震炘兼職銓敘部仍有疑義

2019-04-02 12:36

「霸王條款」遭質疑要換掉賴清德 陳菊：努力協調

2019-04-02 12:30

國民黨指林聰賢傳出任台肥董座 違反旋轉門條款

2019-04-02 12:29

吳敦義說要找韓朱王談 還沒人收到邀約

2019-04-02 12:27

陳明義帶豬狗到陸委會抗議豬狗說 60警布防線阻丟雞蛋

2019-04-02 12:27

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

綠議員要求簽不選總統MOU 韓國瑜：我怎麼能簽？

2019-04-02 12:27

若霸王條款換將 賴清德發言人：對民進黨傷害大如換柱

2019-04-02 12:24

吳韓會將登場 韓國瑜友人：會中不會具體承諾

2019-04-02 12:23
看更多

熱門文章

韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

2019-04-02 00:31

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

2019-04-01 17:43

TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

陳明通澄清：說「禽獸」 並非針對韓國瑜

2019-04-01 19:19

三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27

陳明通罵韓「禽獸論」 胡幼偉：心急如焚的外顯行為

2019-04-01 23:08

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21

「常美冰店」愚人節爆料 8年沒投過花媽一票

2019-04-01 17:43

學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人

2019-04-02 08:35

翁章梁批韓國瑜傷害茶農 孫大千：打混的為難做事的

2019-04-02 08:27

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

2019-04-02 12:02

陳明通罵韓國瑜禽獸 渡也：陳誹謗韓既不明又不通

2019-04-02 09:22

陳明通稱顧肚子像禽獸 藍委齊轟失言快下台

2019-04-01 22:34

痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34

陳明通諷韓國瑜與禽獸無異 洪孟楷：真是政客噁心嘴臉

2019-04-01 18:47

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31

吃得飽跟豬狗禽獸有何差別？葉毓蘭：逼老嫗想罵髒話

2019-04-01 17:33

【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

黨內立委初選搶搭「韓流」 韓國瑜發聲明：保持中立

2019-04-01 19:24

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

2019-04-02 09:00

看過A片、槓過國會…那些年的學運你記得幾個？

2019-04-02 10:00

郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法

2019-04-02 10:17

陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去

2019-04-02 11:46

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

王浩宇臉書宣布參選今年高雄立委？ 馬上破梗愚人節啦

2019-04-01 23:02

被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席

2019-04-02 11:19

【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24

謝志偉助陣 張正傑稱駐德騙倒一堆人

2019-04-01 20:58

國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離

2019-04-01 23:48

綠議員送黃袍 韓國瑜搖手拒收

2019-04-02 01:25

賴清德籲兩岸對話 擱置統獨

2019-04-02 00:13

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top