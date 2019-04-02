確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



疑因假新聞風暴挨轟處理不力，國家通訊傳播委員會主委（NCC）詹婷怡稍早透過臉書發文，證實請辭。請辭文中指出，感謝蔡英文總統、NCC副主委與委員和全體同仁，已向行政院蘇院長提出辭呈。

詹婷怡請辭全文：

「美麗數位新台灣」

感謝蔡英文總統

謝謝國家通訊傳播委員會副主委與委員

及我們全體同仁

還有支持我們持續推動相關工作的朋友們

「美麗數位新台灣」是願景，更是持續一步一腳印的實踐，它同時關係到在資訊科技快速發展的後匯流時代，台灣「民主化的深化」及「數位化的轉型」，端看我們如何面對與應處，並與國際上相同理念與價值認同的國家結盟與合作。

對於這樣的願景與實踐，個人一路以來就是一個拓荒者，不會害怕未知、不會畏怯困難，有不足的地方就改進，有疏漏的地方就補強，並結合所有理念相同之士共同努力。

個人深切了解，在當下的台灣，就如同包括轉型正義在內的各項理念與價值，「民主化的深化」及「數位化的轉型」更是如此，需要我們每個人的意識覺醒及加倍努力，尤其是如何降低對立、有效轉換思維、建立共好的目標、形塑治理效能，方能避免反而被民主制度與數位發展反噬，這需要大智慧。

無論在哪一個地方，個人都會秉持一樣的理念與堅持繼續努力，永遠實實在在地在台灣的土地上奮鬥。

是的，個人已向行政院蘇院長提出辭呈，非常珍惜自2016年8月起的日子，在通訊傳播基本法、國家通訊傳播委員會組織法、及其他各項法規之前提下，戮力執行職務及推動各項職掌工作。施政主軸包括推動基礎建設完善數位寬頻環境、促進匯流發展下的智慧應用與網路服務、健全傳播環境促進視聽新媒體內容發展、匯流法制環境革新、及數位包容及偏鄉與弱勢保障，相信國家通訊傳播委員會全體委員及同仁們必定會持續精進，容有困難與挑戰，也會全力克服！

個人也會在不同的崗位上繼續前行！

非常感謝所有關心的朋友們

讓我們一起繼續為台灣加油！

台灣平安！

民主永續！

婷怡

於 國家通訊傳播委員會