蔡英文探私幼準公共化成效：少子化是國安大戰略

2019-04-02 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



總統蔡英文今天參觀桃園私立幼兒園現況，並聽取教育部簡報私幼準公共化政策推動進度和成果，蔡英文總統表示，少子化對她來說是國安問題、國家大戰略，如果不解決，不僅是國家財政負擔的問題，孩子長大壓力也會非常大。

她還說，私幼準公化共政策去年上路確實遇到一些困難，這一年來，行政院、教育部花了很多時間和業者、家長、團體溝通，一起尋找解決方法，今天在幼婦節前提出全面的規劃。

蔡英文說，私幼在準公共化政策由教育部加強以擴大公共化為施政主軸，加碼調整為8年內 (106至113 年)至少增加3000班，具體回應多數人民的期待。

其次，在補充性的準公共機制部分，也規畫更多機制，可以讓更多有意願的私立幼教夥伴參與，對大家關心的教保品質，教育部建立提升品質的措施及管理的機制，今年同步增加常態性補助準公共幼兒園的設施設備、親職教育及專業輔導的經費。

教育部表示，今年8月也將對沒有就讀公幼或準公共化幼兒園，但符合2至4歲幼兒資格發育兒津貼，具體減輕家長經濟負擔，同時達成 0至5 歲幼兒補助無縫銜接的政策目標，樣的政策規劃要在113年時達成 7 成平價教保服務目標。

蔡英文感謝所有願意加入的準公共化私立幼兒園，她強調鼓勵加入不只是準公共政策，更是臺灣少子女化對策的國家大戰略，打造出一個更好的育兒環境，不只是政府提出政策，第一線上的實踐更是重要，她因此要代表國家感支持準公共化的私幼。

教育部今天還安排已經加入準公共機制的私立幼兒園園長、家長現場分享，彭姓婦人表示孩子就讀雲林縣的私立幼兒園，園方加入準公共化以後，她每個月只需支付4500 元的費用非常實在有感，準公共化讓她覺得政府可以更進一步監督幼兒園的管理，孩子受教環境更有保障。

宜蘭縣迪士尼幼兒園林園長說，樂見政府推動準公共政策，園方加入後準公共至今營運順暢，不僅家長放心，老師開心，幼兒園更溫馨。桃園市璞玉幼兒園即將加入，彭園長表示，教育部去年先行在6都以外的縣市推動準公共機制後，許多家長都很期待桃園也能加入準公共化制度，園方也檢視本身是否符合申請條件，「現在都準備好了，很願意一起與政府共同打造 平價、優質的托育環境」。

教育部指出，2至5歲少子化對策於 108 學年度全面起跑，教育部以擴大公共化為政府施政主軸，只要縣市政府願意再加量加速，教育部都全力 支持。至於補充性質的準公共機制部分，將於 4 月份與 6 都共同辦理說明會，並規畫 5 月 20 日至 6 月 20 日受理私立幼兒園申請。

教育部表示，2至4 歲育兒津貼的輔助部分8 月起受理家長申請，9 月起按月撥付至家長帳戶。另外，其他沒有加入準公共機制的私立幼兒園，同樣是政府關心的對象，今年也提供設施設備的經費補助，協助園方提供幼兒一個適性安全的教保環境。