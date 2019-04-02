藍營提設自貿特區 工、商界表支持

2019-04-02 17:09 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



工商界期盼透過設立自貿經濟特區，重現過去台灣經濟奇蹟。（photo by wikimedia） 分享 facebook 期盼重現經濟奇蹟！國民黨立委賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等人2日就設立自由經貿特區議題舉辦公聽會。會議中工商界代表紛紛對設立特區一事表示支持，只是在草案中一些詳細規定的部分需要再補充及討論。工商協進會表示，過去台灣曾因加工出口區創造經濟奇蹟，期盼能再透過自貿經濟特區重現。

對台灣絕對是好事

全國工業總會表示，自由貿易經濟特區的設立，對台灣的產業界絕對是好事。但針對目前提出的草案內容，工業總會認為在一些說明上需更完善，例如在設立經濟特區後，未來是否能跟其他國家的經濟特區對接，而對接時能否帶來更大益處，唯有把相關疑慮說明清楚，方能更說服業界進駐。

全國商業總會則說，立委曾銘宗在公聽會開場時提到「經濟沒有藍綠」，這也是商業界一致的心聲。而觀看整個草案內容，商總認為基本上應該顧及的都有考慮到，但在一些條例中的主管機關方面應再詳細說明，也要考慮到在一些事務上可能會有多個主管機關職能衝突的問題；另外還有在一些排除規定中，可能也會與現有法律產生衝突，這些都需要再詳加討論。

串連鄰近生產基地

商總代表亦指出，現在自由經濟特區最大的限制在於生產線，建議草案中可以研擬「前店後廠」機制，串連整個自由貿易區鄰近的生產基地，藉由採購國內的零件跟原物料，將有利台灣中小企業的發展。也希望能夠一定限制大陸製造零件的進口，避免排擠本地中小企業。

工商協進會建議，如果政府對設立特區有所疑慮，可先以示範區的形式來進行，只要政策方向正確，政府就應該大力推動。過去台灣曾以加工出口區創造經濟奇蹟。協進會衷心期盼這個奇蹟能透過自經特區再度重現，過去政府在規劃自由貿易示範區時，地方諸如高雄、台南、台北等都在極力爭取，可見這個政策本身基本沒有太大問題，只是看現在政府要不要推動而已。

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