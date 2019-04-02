質詢話題引爭議 韓粉反抗議綠委

民進黨籍立法委員劉世芳昨天質詢中央選舉委員會，提出若有人提罷免高雄市長韓國瑜，有沒有可能2020年總統選舉和罷免投票同天舉行。質詢後，引發韓粉認為她要罷免韓，今天下午，許多韓粉到劉世芳高雄市左營區服務處抗議。但劉世芳認為，「是國民黨初選造勢，不回應」。

劉世芳昨天在立法院質詢中選會代理主委陳朝建，表示依選罷法規定，公職人員就職未滿1年不得罷免，且罷免宣告成立後，須在20天到60天內舉行罷免投票，如果這期間有其他選舉，應同時舉行投票，但如果韓國瑜被國民黨徵召為總統候選人，同時受被提案罷免，「那罷免投票日是否會跟2020大選同一天？」。但這項質詢，陳朝建表示，不回答假設性問題。

消息傳開後，許多韓粉以為劉世芳要提案罷免韓國瑜，將參加國民黨左楠區立委提名初選的張顯耀辦公室即號召支持者及韓粉，今天下午3點，聚集高雄市左營區明誠二路劉世芳服務處門口，舉牌、拉白布條，由張顯耀服務處主任氣體翊淮等人帶領群眾，大呼「罷免劉世芳」、「韓國瑜加油」。