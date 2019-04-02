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立法院三讀通過「運輸事故調查法修正案」

2019-04-02 16:22聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

立法院下午三讀通過「運輸事故調查法修正案」、「飛航安全調查委員會組織法修正案」，立委黃國書等在三讀通過後發言。

立法院副院長蔡其昌（圖）下午敲槌，三讀通過「運輸事故調查法修正案」、「飛航安全調...
立法院副院長蔡其昌（圖）下午敲槌，三讀通過「運輸事故調查法修正案」、「飛航安全調查委員會組織法修正案」。記者曾學仁／攝影
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立法院副院長蔡其昌（右）下午敲槌，三讀通過「運輸事故調查法修正案」、「飛航安全調...
立法院副院長蔡其昌（右）下午敲槌，三讀通過「運輸事故調查法修正案」、「飛航安全調查委員會組織法修正案」。記者曾學仁／攝影
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立法院下午三讀通過「運輸事故調查法修正案」、「飛航安全調查委員會組織法修正案」，...
立法院下午三讀通過「運輸事故調查法修正案」、「飛航安全調查委員會組織法修正案」，立委黃國書（圖）在三讀通過後發言。記者曾學仁／攝影
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