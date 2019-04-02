胡幼偉：明年總統大選主題 要民主自由？還是要錢？

2019-04-02 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



中國文化大學新聞系主任胡幼偉說，這兩天他仔細思考民進黨和韓國瑜之間的鬥爭，從一個比較大的架構看到問題的癥結所在。現在的問題關鍵就是：可不可以一直拿大陸的錢，但永遠不接受一國兩制？

他在臉書貼文說，其實，韓國瑜去港澳深廈拿訂單，只是回到老馬時代「以承認九二共識吸取老共奶水，但暫不談兩岸政治問題」的兩岸路線。而民進黨因為台獨理念，以及在台灣政治行銷市場上要跟國民黨有所區隔，便拼命強調，大陸一切惠台措施，乃是為了拿下台灣、併入中華人民共和國的「陽謀」，因此主張，為維護台灣的安全與民主自由，只能向其他地區賣東西，即使賣的不好、賺的不多，也不能要大陸的「促統奶水」。

他認為，這兩條路線的鬥爭，將是兩黨總統候選人都確定後，選戰鬥爭的主題。要民主自由？還是要錢？

他說，台灣人民給的答案是：都要！怎麼弄，是你們政客的事，哪個黨能兩樣都照顧的到，就投那一黨的總統候選人！所以，問題焦點就在於：怎麼弄，才可以不要一國兩制，而又能繼續吸取來自大陸的惠台奶水？這有可能嗎？如果可以，要怎麼弄？韓國瑜要能保證做的到，也說的清楚怎麼做，他或任何其他國民黨候選人選總統，才能在跟民進黨做論述鬥爭時，穩立不敗之地！

胡幼偉說，台灣成為已開發國家後，還是要靠外銷活命，但工資上漲，已非全球首選的生產基地，除高科技產業外，靠代工外銷，已經行不通了。而且，台灣又不是大型區域經濟組織的會員，產品外銷，愈來愈沒有競爭力。不要大陸奶水，台灣從哪裡弄錢？

他表示，可是，大陸的經濟惠台，背後有政治目的，這也是事實。台灣要人家的錢，卻不要一國兩制；也就是說，要人家的錢，卻不接受人家給錢的目的，那這個矛盾要怎麼解？馬英九的答案是：不管，先拿錢再說，其他問題，先拖著，以後再談。蔡英文的答案是：大陸的錢不能要，要錢，只能找別人拿，拿不到，餓了、苦了，也不能拿大陸的錢。

他說，所以，台灣現在的問題關鍵就是：可不可以一直拿大陸的錢，但永遠不接受一國兩制？

胡幼偉說，他覺得，這個問題，台灣有點頭腦的人，應該聚起來好好談一談！不談，台灣內部永遠存在讓人受不了的政治紛爭！這個事情，藍綠兩邊應該各組一個陣容最強的辯論隊伍，找個場地，開直播，展開為期一個月的世紀大辯論。用一個月的時間，在所有台灣人面前，把這個問題好好談清楚。

他說，這個大問題，現在不談，遲早也是要談的。這是台灣所有問題的根源所在！