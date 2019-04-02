政府喊缺地 張麗善：當雲林不存在？

2019-04-02 16:06 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



麥寮港周邊擁有高達1萬7千多公頃的產業腹地，結果經濟部卻說台灣缺地，好像忽視了雲林的廣大腹地。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 明明有地用，政府卻喊缺地？國民黨2日就自由經貿特區條例草案舉辦公聽會，雲林縣長張麗善表示，政府一直喊缺地，但雲林仍有廣大腹地沒用到，希望政府在規劃建設時，可以多想到雲林。她也希望在通過特區條例後，能讓雲林成為示範區，進而讓台灣中南部有發展的機會。

台灣長期悶經濟

國民黨立委賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等人2日就設立自由經貿特區議題舉辦公聽會。張麗善在會議中表示，台灣在今年世界經濟自由度報告中雖上升到第10名，但民眾卻對此完全無感，主因在於經濟成長趨緩，消費投資疲軟，實質薪資下降等各種因素，導致台灣內部處於「悶經濟」狀態。

「雖然台灣整體名列前10，但是報告中幾個重要指標排名卻不甚理想！」張麗善指出，例如金融自由，我國排名第41；貿易自由排名44名；投資自由則是第46名；財政自由部分，我們排名82，而最慘的是勞動自由，台灣竟掉出百名之外，落到125名！她呼籲，台灣絕對不能再自我感覺良好，因為從這些排名來看，台灣已完全失去競爭力。

麥寮工業腹地廣大

「台灣若不想被國際邊緣化，就必須善用自身優勢。」張麗善表示，像是雲林縣麥寮就擁有全亞洲最深的深水港，可以容納26萬噸的大型船隻，比政府喊的六港一空更具競爭力。而經濟部每天高喊五缺，但雲林一項都不缺，如麥寮港周邊擁有高達1萬7千多公頃的產業腹地，明明就有這麼多地，結果經濟部卻說台灣缺地，根本當雲林不存在。

而除了麥寮等工業地區外，雲林亦是台灣最大的農產品供應中心，地位不容被忽視，張麗善希望藉由通過自由經濟特區條例，政府可以讓雲林縣先成為示範區，不只讓貨賣出去，更吸引工商產業進駐，也希望政府能好好思考雲林縣潛在的國際競爭力，讓台灣中南部有發展的機會。

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