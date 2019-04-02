修法三讀飛安會年底改為運安會 水陸空事故一手包

2019-04-02 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



去年普悠瑪事故釀成嚴重死傷，行政院去年提出「飛航事故調查法修正草案」，立法院今院會三讀通過，將飛航事故調查法名稱改成「運輸事故調查法」，同時將飛安會改制為「國家運輸安全調查委員會」。根據規劃，運安會預估今年成立，2021年全面到位，主掌國內航空、鐵道、水路、公路等事故調查，未來所發生的重大運輸事故調查都依此辦理，由運安會獨立調查海陸空等重大事故。

根據修法規定，運安會將由飛安會再擴大，在原有飛航安全事故調查，加上鐵道、水路和公路的運輸事故調查；在員額規模方面，由目前25人擴大至約100人，包含5位專任委員和6位兼任委員。

罰則部分，航空器使用人若故意毀損記錄器內的事故資料，可處新台幣120萬元以上至600萬元以下罰鍰、過失毀損資料可處60萬元以上至300萬元以下，其他運具則統一處12萬元以上至60萬元以下。若義務人無正當理由不通報者，可處50萬元以上至250萬元以下，通報義務人需於事發2小時內通報，疑似狀況則須在24小時內通報。

另外若航空器、船舶、鐵路、捷運系統單位不協助調查、甚至規避或妨礙，可以處以60萬元以上300萬元以下罰鍰；超輕型載具、遙控無人機、汽車所有人則處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。