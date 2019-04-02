學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜

2019-04-02 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



根據政治專頁儀表板的統計資訊，新北市前市長朱立倫的臉書粉絲專頁績效超越蔡英文總統和高雄市長韓國瑜，躍居首位，朱立倫本周臉書談論人數有23.2萬人，蔡總統和韓國瑜各有20萬人。世新大學口語傳播學系教授溫偉群分析指，朱立倫不怕碰觸爭議，積極抓住議題，等於「直球對決」，即便有網友踢館嘲笑也並非壞事，對朱陣營來說，結果相對正面。

溫偉群分析，朱立倫和韓國瑜、台北市長柯文哲的風格並不相同，在人物鮮明性與親近度來說略嫌薄弱，給人的感覺是「熟練的政治人物」。且目前大眾傳媒或Google聲量，仍由韓國瑜領先，但朱立倫積極在臉書上開闢議題，包括死刑、兩岸主張、重啟核四甚至自由經濟示範區，都是爭議性極高的題目，吸引讀者互動，整體來說已有斬獲。

溫偉群說，朱立倫現在的做法，和柯韓有點類似，也許一開始正面評價沒有這麼多，但在不怕爭議引起注意後，開啟對話，下一步就是設法轉換網路能量。就算是嘲笑、踢館的意見多也無妨，因為社群媒體的重點不在沒有缺點，而是真。