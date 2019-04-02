批黨產會看圖自說自話 救國團澄清辦活動是救國運動

2019-04-02 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



不當黨產處理委員會日前在臉書指救國團過去所辦活動其實是「黨化運動」，救國團今發新聞稿澄清此絕非事實，救國團所辦活動絕不是「黨化運動」，而是「救國運動」，更批黨產會刻意不提救國團當年貢獻，不追求歷史的正確解讀，只是看圖片自說自話，握有行政高權的機關卻如此操作輿論風向，讓人難以苟同。

救國團表示，民國40年至60年間，民生凋蔽，戰爭氣氛肅殺，當時金門炮戰、台法斷交、美援停止、退出聯合國、台日斷交、台美斷交等事件接踵而來，這段期間，舉國為爭生存而戰，因此有所謂的全民國防及全民總動員等舉措，避免國家被赤化。

在民國61年，救國團總團部曾編印「青年活動二十年」一書，載明自民國41年至61年間，救國團辦理活動包括青年建艦復仇從軍報國運動、青年保衛金馬運動、青年響應「毋忘在莒」運動、支援大陸青年反共抗暴運動、聯繫海外僑校與華僑青年團體、巡迴演講、反共義士接待、留學生服務、青年戰地政務研習、大專青年集訓等，同時也辦理青年假期自強活動、青年學術、文藝、社團、進修、技藝、學生工讀等多元性活動。

救國團強調，當年救國團配合政府政策，辦理的活動絕不是「黨化運動」，而是「救國運動」，這些活動不論對國家安全、經濟的發展、生活品質的提升，都做出許多貢獻，無奈黨產會故意不提救國團當年的努力與貢獻，反而刻意說成是「黨化運動」，顯然黨產會不是在追求歷史的正確解讀，未對歷史資料做充分考究，而只是想藉著圖片編織一套自以為是的故事。