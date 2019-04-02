外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



台灣關係法今年簽署40年，外交部今天推出我駐美代表處雙橡園的虛擬實境VR影片。雙橡園大門口前，本來有個青天白日國徽地景，政黨輪替後被抹消，此次拍片，被抹消的遺跡也入鏡。影片剛開始由雙橡園大門口往內拍，空拍圖就可看到之前門口的國徽圖案，如今只剩下白色的鋸齒。

外交部長吳釗燮也親自戴上VR眼鏡觀看影片，他除了找自己過去擔任駐美代表時種的樹之外，還分享擔任代表時的生活點滴。

外交部今天上午舉行雙橡園虛擬實境短片記者會，公布由阿賴耶電影公司導演李奎穆拍攝的雙橡園影片，影片分為4K和8分鐘的VR版本，由我駐美代表處秘書張庭瑄介紹雙橡園。

外交部國傳司司長陳銘政說，影片彰顯台美關係在過去40年的進步，影片拍攝起源於一次外交部長和部內年輕員工的座談會，年輕員工向吳釗燮說VR影片是新媒體重要管道，建議外交部嘗試，吳釗燮聽完後指示國傳司製作，剛好今年是台灣關係法40周年，因此國傳司推出這支影片。

李奎穆說，影片籌備時間花了三個月，去年聖誕節前夕到雙橡園拍攝，期間遇到很多困難，例如當時是隆冬，華盛頓特區的樹木都枯黃，團隊盡力拍得風景優美，此外因為拍片需要申請空拍，但雙橡園距離白宮只有5.5公里，拍攝前團隊和代表處努力和美國秘勤局溝通，拍攝時秘勤局還派出一名荷槍實彈的警官全程監看，而團隊的時間也不多，必須在有限的時間拍完兩個版本。

吳釗燮以神秘嘉賓的身分現身，並戴上VR眼鏡觀看影片，吳釗燮一開始在雙橡園2樓歷任代表照片中發現自己時興奮地說「看到我了」，看完影片，吳釗燮說他一直在找他當代表時種的樹，並說每位擔任過代表的，在雙橡園都有回憶，雖然他的任期不長，但那段時間對他來說收穫很多。

吳釗燮說，他當時利用太平洋友邦元首到華府開會的機會，在雙橡園宴請5國友邦元首以及另一國的外交部長，也在宴會中播放中華民國國歌，也和一位誤會他的美方官員變成好朋友，他認為台美交往就是透過不斷接觸，把原來對台灣有質疑的「變成好朋友」，這是他在華府覺得最值得的地方。