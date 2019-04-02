陳明通「禽獸說」惹議道歉 蘇貞昌緩頰

2019-04-02 13:37 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



陸委會主委陳明通日前提出「禽獸」的說法引發熱議，2日鞠躬道歉。行政院長蘇貞昌2日巡視桃園機場時緩頰說：「中共軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」

陸委會主委陳明通日前在廣播節目中提到「如果人類只顧物質生活，與豬狗禽獸有什麼差別」。雖然事後澄清這個說法並非針對高雄市長韓國瑜，不過2日仍舊對自己措詞不當兩度鞠躬道歉。

蘇貞昌2日上午10時再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫作業，接受媒體訪問時回應，中共軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？蘇貞昌也對高雄市長韓國瑜在議會答詢說反對一國兩制的說法，認為這很值得肯定。

蘇貞昌表示，韓國瑜市長推銷農產品應該給予肯定，不過他要特別提醒，與大陸簽訂購買的意向書，跟接到訂單是完全兩回事。過去前總統馬英九執政時接到大陸方面的意向書，聲明要買2000多噸的虱目魚，最後只買了19噸。韓國瑜當北農總經理的時候，說要買2萬盒的茶葉，到最後也只有1000盒。他提醒韓市長，簽購買意向書跟下訂單是兩回事，要多加油。

蘇貞昌指出，不論是那一個行業，都一定要照顧到全台灣，一定要堅守台灣，這樣才是「既顧巴肚，又拜佛祖」（台語）。

媒體記者追問，陸委會的說法是否傷害到農民的情感？蘇貞昌回覆，農漁民最需要的就是辛苦培育出來的農產品、漁產品都有銷路，好好的保護農漁民，不要讓農漁民受害，就是顧農漁民的巴肚。