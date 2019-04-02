【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24 聯合報 主筆室



陸委會主委陳明通舉行記者會，對自己的用語表達歉意，強調自己並非針對高雄市長韓國瑜，也無意對所有拚經濟的國人同胞有任何不敬之意。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

陸委會主委陳明通接受專訪，一番「禽獸論」引發軒然大波。但其實在同一場專訪裡，陳明通出現了一個更大的問題。

對於台籍大陸政協委員凌友詩的言論，陳明通受訪時說，凌友詩在公開場合說中華人民共和國是中國的唯一合法政府，10年內要統治台灣，這「顯然是叛國罪」。陳明通又說，面對這種情況，沒有法律能去判刑，只有罰款，現在「希望能積極推動修法」。

陳明通的言下之意，就是認為這種以「言論叛亂」者，必須以刑罰繩之。因言論入人以罪是什麼概念？就是威權時代的「刑法100條」翻版。

1992年以前的刑法一百條，條文是「意圖破壞國體、竊據國土或以非法方式變更國憲、顛覆政府，而著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑」。由於所謂的「意圖」和「著手實行」並沒有明確定義，因此在過去，這個條文就常被拿來處罰「思想犯」，被認為是威權時代對言論自由的一大桎梏。

1991年發生清大的「獨台會案」，廢除刑法100條的聲浪大起。經過包括當時民進黨人士的努力爭取，終於修正刑法100條條文，將犯罪要件明確定義為「以強暴或脅迫著手實行者」，不再認定思想和言論違法。刑法100條的修正，也被視為是中華民國對言論自由保障的一大進步。

回到凌友詩的案例。儘管她的發言具有極大爭議，且引發國人反感，但從法律角度來看，也僅止於於「言論」的層次，並未採取「強暴脅迫」手段。可是陳明通卻認為應該修法，讓這樣的行為也受到刑罰制裁，這難道不是以言論入人於罪？難道不是舊版刑法100條復辟？

「禽獸論」可能只是失言，反映的是陳明通當官的特質；但呼籲修法制裁「言論叛亂犯」，卻是大開民主倒車、意圖箝制言論自由的行為。而這樣的言論，竟然出自民進黨的政務官之口，今昔對照，蔡政府還要挺這樣的政務官嗎？

還是說陳明通這種為了「反中」拋棄言論自由的價值，就是現在民進黨的主張？