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人事爭議解套？ 北農總座翁震炘兼職銓敘部仍有疑義

2019-04-02 12:36聯合報 記者林麗玉╱即時報導

農委會派任轉投資事業的人事爭議，不止一樁。農委會推派農業金融局前副局長翁震炘出任北農總座，也引發公務員兼職爭議，甚至也有違反旋轉門疑義。銓敘部為此，最近數度開會釋疑，不過會議結論，據了解，因委員發言踴躍，考試院長伍錦霖裁示，「因本案深受各界關注，滋事體大，為求慎重，近日將另改以討論案方式再行處理。」

北農前總經理吳音寧因年薪250萬元，遭質疑為高薪實習生，吳音寧去年因九合一敗選火速「被撤換」，農委會與柯市府協調由翁震炘出任北農總座，但由於翁是以「借調」模式出任北農總座，也為公務員停職停薪借調民營事業的首例，同樣爭議不斷。

國民黨北市議員游淑慧質疑，翁任北農總座未辦理退休或辭職，依照法令，翁為公務人員基本上不得兼職，過去就有許多公務員留職停薪期間兼職遭懲處，蔡政府怎可「只許州官放火」？另外，農委會推派理由是以「公務員留職停薪辦法」的「配合國家重點科技、推展重要政策」借調至公民營事業機構，北農業務根本不具與國家重要政策的關聯性。

游更質疑，翁震炘也疑似違反旋轉門條款，翁震炘在農委會還是高職等的高階文官，只要有什麼指示，農委會要不要配合？所以這個停職停薪的適法性，銓敘部根本不敢認定。

國民黨立委曾銘宗也批評，翁震炘出任北農總經理的兼職、留職停薪的爭議，包括「翁能不能去北農任總經理？」，還有「翁是否可以留職停薪？」蔡政府為了幫翁的人事爭議「解套」，銓敘部還多次開會釋疑，結果最近一次會議結論，還是以「滋事體大，求慎重，再行討論處理。」

農業金融局前副局長翁震炘出任北農總經理，銓敘部對兼職、留職停薪適法性仍有疑義。本...
農業金融局前副局長翁震炘出任北農總經理，銓敘部對兼職、留職停薪適法性仍有疑義。本報資料照片
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