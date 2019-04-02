國民黨指林聰賢傳出任台肥董座 違反旋轉門條款

2019-04-02 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



去年底因九合一敗選下台的農委會前主委林聰賢，傳出行政院已拍板確定，由林出任「台灣肥料公司」董事長。國民黨立委曾銘宗質疑，林聰賢身為農委會前主委，農委會為台肥公股股權的主管機關，林恐違反「旋轉門條款」。對於傳出將出任台肥董座，林聰賢今天表示，他才剛從國外回來，沒有被徵詢，人事應該要去問行政院或農委會吧。行政院發言人Kolas Yotaka則表示，國營事業任何人事會由部會發布，她無法回應，只有部會會對外宣布。

去年底九合一選舉，民進黨農業縣市慘敗，農委會前主委林聰賢才剛為敗選下台，想不到下台不到四個月，傳出林將接任台肥董座，等同無視旋轉門條款。曾銘宗批評，政府為防弊，防止公務員利用公職累積轉業資產，訂有「旋轉門條款」，沒想到民進黨政府竟藐視法律，內定由林接任台肥董座。曾表示，依照「公務員服務法」第14條之1，「公務員離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內職務直接相關之營利事業董事」；另依第22條之1，可處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。