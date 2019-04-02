綠議員要求簽不選總統MOU 韓國瑜：我怎麼能簽？

2019-04-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜今到議會備詢，民進黨5名議員上午聯合質詢時，要求韓國瑜簽絕不接受國民黨徵召選2020總統的合作意向書（MOU），韓國瑜回，「我怎麼能簽呢？劉世芳說要罷免我，變數這麼多、政治紛擾這麼多。」

民進黨高市議員邱俊憲、高閔琳、李柏毅、簡煥宗、何權峰，上午二度聯合質詢韓國瑜，李柏毅問韓國瑜，若國民黨徵召他選總統，會接受嗎？這樣他繼續質詢才有意義，並當場表示要跟韓國瑜簽MOU，承諾絕不接受國民黨徵召選2020總統，不知韓有無此意向。

韓國瑜回：「我怎麼能簽呢？劉世芳說要罷免我，變數這麼多、政治紛擾這麼多。」韓國瑜拿立委劉世芳說要罷免他為由，再度婉拒回應跟2020選總統有關議題。

但綠議員聽到韓不簽，反諷說「啊！這麼困難，都跟中國大陸簽MOU了」，韓糾正說，議員認知錯誤，他沒簽任何合約，是農會等團體去簽的，他只是見證人。綠議員說，韓不簽，就表示有這個可能去選總統，希望韓不要請假去選總統。