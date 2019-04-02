韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜目前民調暫居領先。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨內力拱高雄市長韓國瑜參選總統，韓周日臉書發文明志，表示要以4年時間讓大家看見高雄成長，但也強調「人所不能負的責任，我亦能負」。去年市長選舉輔選韓國瑜甚力的友人表示，韓的意思就是絕不參加總統初選。

該人士表示，韓國瑜參選總統要有正當性，兩個問題必須解決：第一是高雄市長僅就任三個多月，如何表態轉戰的合情合理；第二則是，韓是講義氣的人，要選須取得去年高雄市長選戰為韓打造陸軍奠基，已表態投入國民黨總統初選的立委王金平諒解。

該友人也直言，韓國瑜沒有和黨內同志競爭總統提名想法，所以不會自行領表，也不會同意委託、被「特邀」加入總統初選，要韓參選除非黨徵召，或是以民意逼他，讓他沒話講。

該人士說，韓國瑜在政壇沉寂已久，如今重返榮耀，還一舉當上高雄市長，韓很珍惜高雄是這個舞台；即使黨主席吳敦義近日要拜會韓國瑜，最後結果也將只是行禮如儀、各抒立場，畢竟與吳見完面，還是無法跟高雄市民、王金平交代，那要談什麼？

也有熟悉韓國瑜人士表示，韓今天能崛起是因為當選高雄市長，若要參選總統勝選，基礎也是在高雄市長政績，但畢竟他才擔任市長3個多月，政績仍待努力，若此時宣布參選，只要參選期間重演去年天坑事件，他的選情就倒了，怎能不謹慎。

與韓國瑜頗有私交的國民黨黨務高層則分析，韓國瑜參選正當性的問題，必須要靠時間解決，也因此合理的被動表態時間應該會在18日訪美回國後，甚至會在總統初選領表截止日前，在最逼近5月3日高雄市議會總質詢前後才確認。

該黨務高層直言，韓國瑜參選客觀來講，確實有各種正當性的顧慮，但民眾支持就是這些問題的最好解答，要不要選就看韓個人意志決定。

與韓國瑜頗有私交的民代則說，韓參選總總意願不強，還有與王金平的關係要顧慮，日前「朱韓會」透露的訊息就是韓支持總統初選，也不會主動挑戰，但在黨中央操作下，可預見黨可能挾民氣硬要推他，心態上已有「逃不掉」的準備。

黨務人士表示，國民黨總統提名這局走到現在，除韓國瑜，其他再優秀的人在黨的操作與黨內勸進韓聲浪下全變二軍，若韓最後不選，即使是目前民調還不錯的新北市前市長朱立倫，選戰過程也可能欲振乏力，韓考慮過程應有所思考。