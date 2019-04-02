吳敦義說要找韓朱王談 還沒人收到邀約

2019-04-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨規劃4月10日於中常會通過黨內總統初選作業時程與要點，主席吳敦義將在之前與有意參選總統的黨內同志進行「非正式溝通」，不過目前為止，高雄市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫及國民黨立委王金平都尚未受到邀約。

吳敦義這陣子不斷說要找韓、朱、王談，但朱立倫早就已經說過，他與韓二人之間只有相互支持，如果吳敦義要徵召韓國瑜，吳敦義應該先找韓國瑜談。但對韓國瑜來說，只要吳敦義沒辦法說服朱、王，他也不會接受徵召。

親韓友人表示，吳敦義一直說要邀約見面，這陣子不斷的消費韓國瑜，卻沒有任何動作，吳敦義應該把話說清楚，而不是一直拿韓卡其他有意參選的黨內同志，造成黨內分裂。韓國瑜誰也不想得罪，吳敦義應該盡速跟三方溝通，不要只會放話。

黨內人士也說，吳敦義不斷拿韓國瑜測風向，以拖待變，恐怕會拖到17日民進黨總統參選人出來，18號韓國於從美國回來就直接徵召他，屆時還可以順勢卡住台北市長柯文哲參選。

朱立倫今天表示，跟吳敦義約談的時間還沒有約好，畢竟吳比較忙，只要他有空都隨時歡迎。不過朱立倫將在7日以香客的身分，跟著大甲媽去繞境進香（7到11日），對於是否會在7日前與黨中央約談，他表示黨中央還未來約，但隨時都可以。