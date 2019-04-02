吳韓會將登場 韓國瑜友人：會中不會具體承諾

2019-04-02 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義。本報資料照片 分享 facebook 國民黨主席吳敦義上周三拋出「特邀」高雄市長韓國瑜參與黨內總統初選想法，近日再稱4月10日中常會通過總統作業要點前將親往高雄拜訪韓。知情人士透露，目前暫定在8日或9日韓出訪美國前，若屆時未敲定，那就等到韓回國後再說。

對此，國民黨黨務人士表示，目前相關行程都還未敲定，但也透露，吳敦義目前暫定，後天（4日）全天、周五（5日）上午無行程，周六（6日）則會至高雄出席活動，下周行程則還在安排中。

吳敦義拜會韓國瑜因牽動國民黨2020總統提名人選，備受關注。與韓國瑜陣營互動密切的韓友人透露，黨給韓幾個時間選擇，但韓的時間只有出訪美國前的8日、9日還有機會，但因要籌備出訪事宜，是否成行，還要再做溝通，目前仍在幕僚作業。

該韓國瑜友人表示，若韓國瑜10日出發訪美前仍來不及敲定「吳韓會」時間，之後吳敦義仍有會面意願，那待韓18日結束訪美行程後再約也有可能。

至於是吳敦義南下高雄，還是韓國瑜北上台北？該人士說，畢竟是吳要特邀韓參與黨內總統初選，會面地點原則規劃就在高雄，反問若韓被在台北召見，這局還談的下去？

該韓國瑜友人分析，因吳敦義此次拜會規劃將有黨副主席曾永權、郝龍斌等黨務人士陪同，並非吳、韓兩人閉門會談，預計最後結果將只是各抒立場，韓在會中也不會有同意參選總統的具體承諾。