陳明通禽獸說 張善政：從沒像現在這麼厭惡民進黨官員

2019-04-02 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院前院長張善政表示，近日聽聞某名嘴說：「民進黨是恐怖的情人」。審視民進黨這幾天的行徑，果真如此：民進黨得不到高雄，就要毀了他。從總統蔡英文出訪邦交國就開始指指點點，到行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲的酸言酸語；連一向萬事不管、行將就木的活化石NCC也跳進來找麻煩。

張善政說，中央如此，地方也不遑多讓，整個高雄市議會，不問蒼生, 問九二共識，真不知中央歸職掌的九二共識，干高雄市議會什麼事？更甚者，遠在桃園的「不分區議員」，也整天發一些黑韓的謠言 。這些都算了，最無人性的，莫過於陸委會主委陳明通說:「人只求溫飽，和禽獸沒兩樣」，現在陳明通道歉了，但這樣就可以被原諒了嗎？

張善政表示，民進黨執政後，成立了無數的黑機關、酬庸了無數個「吳音寧們」，每個「吳音寧們」的年薪，動輒就數百萬起跳。「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，台灣雖然沒有每天凍死人的情事發生，但是農漁業靠天吃飯，天災，賠本；盛產，倒掉。韓國瑜優先照顧最弱勢、最沒人替他們發聲的農漁民，何錯之有？

張善政說，當年，柯林頓 ( Bill Clinton ) 勝選美國總統時的名言：「笨蛋，問題在經濟 ( Economy, Stupid ! )」。民進黨政府之所以會輸掉縣市長選舉、蔡英文的民調之所以低迷不振，就在於只有酬庸、沒有人民；只有政治、沒有經濟。蔡政府若真心在乎農民，就不會放寬農藥的標準 ( 肥了大農藥商 )。

張善政說，退一萬步講，大陸嚴行「禁奢令」，所以中聯辦避開豪奢的五星級飯店，選在中聯辦吃個便飯，何罪之有？ 更別說民進黨去過中聯辦的官員也不在少數。最可笑的是，陸委會掌管兩岸事務，管不到人民溫飽吧 。

張善政表示自己對陳明通強烈不滿，他要正告民進黨政府，「賣台」是根據哪一條法律？若沒有，可以如此入人於罪嗎？可以信口開河說賣台，那大家是不是可以也可以說他們滿腦子壞水，禽獸不如？陳明通已道歉但還不夠，光道歉太廉價了。公開發表這樣言論，只有下台謝罪！否則張善政將號召民眾到陸委會、民進黨中央黨部去抗議，直到陳明通下台為止。