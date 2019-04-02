影／總統府竣工百年 中華郵政發行郵票紀念

2019-04-02 12:08 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



總統府與中華郵政公司上午為「總統府建築百年紀念郵票」舉行揭幕記者會，由總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍和中華郵政公司董事長魏健宏等人，一同為紀念郵票揭幕。