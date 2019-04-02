【即時短評】鄭文燦聲望高 「蔡燦配」會成綠營新選擇？

民進黨全黨上下營造「蔡賴配」，隨著賴清德民調一直高過蔡英文，賴也不繼提高聲量，不斷點名與韓國瑜來一場「君子之爭」，透過與韓流對決，拉抬代表民進黨出戰地位，降低與蔡英文黨內初選的衝擊。

近期民調「蔡賴爭霸」都是賴清德領先蔡英文，但從牛煦庭做的桃園民調，同樣針對民進黨初選打得火熱的蔡賴爭霸進行調查，弔詭的是，單就民進黨支持者，蔡支持度51.3% 卻是領先賴的41.8%，迴異一般賴遠勝蔡的民調，十分弔詭。

一旦蔡賴配無法成形，以目前鄭文燦得到桃園藍綠支持程度、又是全國民調最高直轄市長，「蔡燦配」不失為綠營的另一個選擇，尤其在牛煦庭桃園民調納入「蔡燦配」，不論對上韓國瑜、朱立倫，英燦配支持度都比「蔡賴配」更有票房。

鄭文燦當選第一屆桃園市長，施政滿意度節節高升，去年底毫無懸念連任，成為當時韓流來勢洶洶，唯一成功對抗韓流的綠營縣市首長，躍升民進黨內最具份量的中生代，四月初逢縣市首長上任100天，多家民調陸續出爐，鄭仍以施政滿意度達7成，蟬聯六都第一聲勢不墜。

即便鄭連任後仍表態會把第二屆任期做滿，甚至於三月訪美時聲勢再提高，被拱形成「蔡燦配」，鄭仍強調「沒有要選總統，也沒有搭配要選總統」，但鄭搭配參選呼聲高，連桃園人民調也對「蔡燦配」感到認同，票房高於英賴配，如同牛煦庭解讀，代表桃園人對鄭搭配挑戰總統選舉持開放態度，也顯見桃園人對鄭文燦有更高且更深的期許。