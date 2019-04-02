影／蘇貞昌發加菜金給護國神犬及非洲豬瘟防疫人員

2019-04-02 12:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌2日再度視察桃園機場非洲豬瘟檢疫作業，慰勉防檢局、移民署、海關、航警局、保一總隊等所有執勤單位工作人員辛勞，致贈加菜金。

蘇貞昌巡視桃機時也慰勉日前在執勤時遭旅客情緒攻擊的潘姓領犬員與檢疫犬Susie，還打趣的說「Susie也是姓蘇」，引發隨行人員一陣哄笑。輕鬆之餘蘇貞昌也嚴肅譴責暴行，向旅客呼籲檢疫的必要性，不要鬧情緒，國境線上的執法不會因爲這起暴力事件退縮，希望大家一起加油。

蘇貞昌2日上午10時再度到桃園機場視察有關非洲豬瘟的國境防疫作為，桃機相關單位包括關務署台北關、農委會防檢局、航警局、移民署、支援警力的保一總隊等單位依執掌權責做成果簡報，蘇揆肯定他們在非洲豬瘟防疫期間的努力與辛勞。

蘇貞昌說，為了防範非洲豬瘟疫情入侵，從他上任2個月以來，看到同仁盡心盡力，在防疫中「要錢給錢，要人給人」，而第一線工作的同仁非常努力，而且有效率，改正了相關的缺失，讓效果大大幅度呈現，有效防止非洲豬瘟。

蘇貞昌指出，越南在日前已經淪陷為豬瘟疫區，損失非常巨大，反觀我們的努力是有成果的，是值得的。而在防疫一開始，曾顧慮旅客通關會有困難、比較慢，但也獲得通關旅客非常大力支持，及國人肯定，可見我們的團隊做的非常好。