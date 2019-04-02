親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

影／蘇貞昌發加菜金給護國神犬及非洲豬瘟防疫人員

2019-04-02 12:04聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

行政院長蘇貞昌2日再度視察桃園機場非洲豬瘟檢疫作業，慰勉防檢局、移民署、海關、航警局、保一總隊等所有執勤單位工作人員辛勞，致贈加菜金。

蘇貞昌巡視桃機時也慰勉日前在執勤時遭旅客情緒攻擊的潘姓領犬員與檢疫犬Susie，還打趣的說「Susie也是姓蘇」，引發隨行人員一陣哄笑。輕鬆之餘蘇貞昌也嚴肅譴責暴行，向旅客呼籲檢疫的必要性，不要鬧情緒，國境線上的執法不會因爲這起暴力事件退縮，希望大家一起加油。

蘇貞昌2日上午10時再度到桃園機場視察有關非洲豬瘟的國境防疫作為，桃機相關單位包括關務署台北關、農委會防檢局、航警局、移民署、支援警力的保一總隊等單位依執掌權責做成果簡報，蘇揆肯定他們在非洲豬瘟防疫期間的努力與辛勞。

蘇貞昌說，為了防範非洲豬瘟疫情入侵，從他上任2個月以來，看到同仁盡心盡力，在防疫中「要錢給錢，要人給人」，而第一線工作的同仁非常努力，而且有效率，改正了相關的缺失，讓效果大大幅度呈現，有效防止非洲豬瘟。

蘇貞昌指出，越南在日前已經淪陷為豬瘟疫區，損失非常巨大，反觀我們的努力是有成果的，是值得的。而在防疫一開始，曾顧慮旅客通關會有困難、比較慢，但也獲得通關旅客非常大力支持，及國人肯定，可見我們的團隊做的非常好。

他說，防止病毒入侵，是一個非常重要的國安層級的工作，不能有任何缺失與任何疏漏，且永不止息，只要非洲豬瘟病毒還在，這就是必須長期作戰，因此再度肯定同仁，也要同仁再加油，絕不能疏漏。

行政院長蘇貞昌（前排右二）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金給移民...
行政院長蘇貞昌（前排右二）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金給移民署國境事務大隊大隊長陳建成（前左）。記者陳嘉寧／攝影
分享
行政院長蘇貞昌（右）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金給防檢局潘姓...
行政院長蘇貞昌（右）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金給防檢局潘姓領犬員（前排中）約檢疫犬SUSIE。記者陳嘉寧／攝影
分享
行政院長蘇貞昌（前排中）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金給航警局...
行政院長蘇貞昌（前排中）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金給航警局長黃嘉祿（前排左）、保一總隊總隊長陳福榮（前排右）。記者陳嘉寧／攝影
分享
行政院長蘇貞昌（左）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金慰勉工作人員...
行政院長蘇貞昌（左）2日再度巡視桃園機場非洲豬瘟防疫工作，並發加菜金慰勉工作人員。記者陳嘉寧／攝影
分享

非洲豬瘟蘇貞昌桃園機場
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法

2019-04-02 10:17

羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

吳韓會將登場 韓國瑜友人：會中不會具體承諾

2019-04-02 12:23

蔡賴？蔡蘇配？林濁水：要讓支持度低繼續領導國家？

2019-04-02 12:09

【即時短評】鄭文燦聲望高 「蔡燦配」會成綠營新選擇？

2019-04-02 12:06

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

2019-04-02 12:02

吳敦義6日赴高雄參加寺廟活動 引吳韓會聯想

2019-04-02 12:51

賴清德：參與總統初選就希望走完程序

2019-04-02 12:49

人事爭議解套？ 北農總座翁震炘兼職銓敘部仍有疑義

2019-04-02 12:36

「霸王條款」遭質疑要換掉賴清德 陳菊：努力協調

2019-04-02 12:30

國民黨指林聰賢傳出任台肥董座 違反旋轉門條款

2019-04-02 12:29

吳敦義說要找韓朱王談 還沒人收到邀約

2019-04-02 12:27

陳明義帶豬狗到陸委會抗議豬狗說 60警布防線阻丟雞蛋

2019-04-02 12:27

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

綠議員要求簽不選總統MOU 韓國瑜：我怎麼能簽？

2019-04-02 12:27

若霸王條款換將 賴清德發言人：對民進黨傷害大如換柱

2019-04-02 12:24

陳明通禽獸說 張善政：從沒像現在這麼厭惡民進黨官員

2019-04-02 12:11

影／總統府竣工百年 中華郵政發行郵票紀念

2019-04-02 12:08

陳明通罵豬狗禽獸 陳明義攜豬糞衝陸委會抗議

2019-04-02 12:08

影／陳明通為禽獸說道歉 韓國瑜：希望一切就過去了

2019-04-02 12:05

遺忘的台灣之光？體育署欠7千多選手2億多國光獎金

2019-04-02 11:54

陳明通禽獸說 國民黨：他承認蔡政府難滿足人民需求

2019-04-02 11:52

陳佩琪為苗栗財政頻發臉書 柯文哲笑稱：太閒了

2019-04-02 11:50

陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去

2019-04-02 11:46

藍綠頻砲轟無心市政 柯Ｐ反嗆：世間還有天良嗎？

2019-04-02 11:45

大甲媽祖遶境超熱鬧 柯文哲、朱立倫都將「與神同行」

2019-04-02 11:40

只顧肚子說惹議！費鴻泰建議陳明通捐出月薪行善

2019-04-02 11:40

議員做總統民調 「蔡燦配」票房高於「蔡賴配」

2019-04-02 11:31

朱立倫基隆拜媽祖廟 賴清德舅舅親自接待

2019-04-02 11:27

影／謝龍介告扁違法助選：別做龜孫子

2019-04-02 11:26

謝龍介告賴清德、陳水扁 陳致中批謝：鬼打牆

2019-04-02 11:25

陳明通「禽獸論」 柯Ｐ：他只是把科學理論「粗俗化」

2019-04-02 11:20

豬狗禽獸說惹議 國民黨團要求陳明通下台

2019-04-02 11:09

陳明通禽獸說罵的是全台灣人！朱立倫：陸委會是裝孝維

2019-04-02 11:03

回應波頓推文 吳釗燮：挑釁只會讓我們更堅強

2019-04-02 11:00

藍委：陳明通不下台 陸委會就變「豬狗禽獸委員會」

2019-04-02 10:58

陳明通道歉 稱「禽獸論」並未針對韓國瑜

2019-04-02 10:57

若霸王條款換將 賴清德發言人：對民進黨傷害大

2019-04-02 10:49
看更多

熱門文章

韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

2019-04-02 00:31

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

2019-04-01 17:43

TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

2019-04-01 17:27

陳明通澄清：說「禽獸」 並非針對韓國瑜

2019-04-01 19:19

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

陳明通罵韓「禽獸論」 胡幼偉：心急如焚的外顯行為

2019-04-01 23:08

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21

翁章梁批韓國瑜傷害茶農 孫大千：打混的為難做事的

2019-04-02 08:27

學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人

2019-04-02 08:35

「常美冰店」愚人節爆料 8年沒投過花媽一票

2019-04-01 17:43

三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27

陳明通稱顧肚子像禽獸 藍委齊轟失言快下台

2019-04-01 22:34

陳明通罵韓國瑜禽獸 渡也：陳誹謗韓既不明又不通

2019-04-02 09:22

影／陳明通諷韓國瑜：只求吃飽跟豬狗有什麼差別

2019-04-01 16:52

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34

陳明通諷韓國瑜與禽獸無異 洪孟楷：真是政客噁心嘴臉

2019-04-01 18:47

陳芳明看綠營總統初選：英昌配更佳

2019-04-01 15:06

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

陳吉仲：不批韓國瑜 但我也能拿到才是市場訂單

2019-04-01 15:37

吃得飽跟豬狗禽獸有何差別？葉毓蘭：逼老嫗想罵髒話

2019-04-01 17:33

共機越線與經國號進駐澎湖同一天 試探意味濃

2019-04-01 14:23

陳致中質疑九二共識是一國兩制 韓國瑜：我是中華民國

2019-04-01 16:38

黨內立委初選搶搭「韓流」 韓國瑜發聲明：保持中立

2019-04-01 19:24

【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21

看過A片、槓過國會…那些年的學運你記得幾個？

2019-04-02 10:00

郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37

傳郭台銘選總統 朱立倫：歡迎加入國民黨

2019-04-01 16:37

看好高雄！ 韓國瑜爆料：阿里巴巴馬雲說想來拜訪

2019-04-01 13:50

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

2019-04-02 09:00

賴清德：若韓國瑜不選2020 讓人失望

2019-04-01 14:32

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

親綠智庫民調 蔡英文落後韓國瑜的幅度縮小近2%

2019-04-01 14:40

陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法

2019-04-02 10:17

王浩宇臉書宣布參選今年高雄立委？ 馬上破梗愚人節啦

2019-04-01 23:02

羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31

謝志偉助陣 張正傑稱駐德騙倒一堆人

2019-04-01 20:58

罷免韓國瑜可綁2020大選？ 劉世芳考倒中選會

2019-04-01 14:48

國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離

2019-04-01 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top