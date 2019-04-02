遺忘的台灣之光？體育署欠7千多選手2億多國光獎金

2019-04-02 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



運動選手為國打拚賽事獲獎，卻沒有拿到該得的國光獎金。前橄欖球國手嚴翔樺今天在民進黨立委何志偉陪同下，質疑國光獎金在民國89年改為積點制，儘管兩年多又改回原制，但卻讓變革期間獲獎的運動員，背負著錯誤制度長達20年，至今仍未拿到獎金，甚至還有隊友已經過世，請問他如何領到這筆榮耀獎金？體育署副署長王水文回應，該發的獎金會優先處理。

民進黨立委何志偉今天舉行記者會，質疑運動選手為國打拚獲獎，卻沒有拿到國光獎金，「台灣之光，賽後卻忘光光」。何提到，「國光體育獎助學金」曾在民國89年至91年變革為積點制，這期間有7328名體育選手的國光獎金都沒拿到，體育署積欠選手獎金高達2億7794萬7500元。何質疑，這個制度是要幫選手存嫁妝？存肌肉？尤其問題已累積20年，選手出國的榮耀竟也被埋沒20年，要求體育署儘速研議辦法 。

前國手嚴翔樺痛訴，他是在民國89年代表國家，參加第17屆「亞洲盃橄欖球賽」拿下第三名，照理說，應可獲得90萬元國光獎金，但因當時獎金制度變革為積點制，滿50點才可領取獎金，導致獎金他都沒拿到。嚴也質疑，以橄欖球為例，兩年、四年才一次比賽，根本無法多比賽拚積點，甚至專長也不可能轉換，難道要游泳的運動員去舉重，舉重的去游泳？