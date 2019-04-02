痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08 聯合新聞網 綜合報導



雲林縣菜農林佳新在臉書針對陳明通的「禽獸說」發出怒吼。圖／本報資料照 分享 facebook

陸委會主委陳明通日前接受廣播專訪時提到，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引發外界抨擊。對此，雲林網紅菜農林佳新更在臉書發文努嗆「就是這些豬狗賺辛苦錢繳稅給你穿西裝結領帶」。

高雄市長韓國瑜近期頻繁到港澳及中國大陸，簽訂許多農產訂單。然而陸委會主委在接受廣播訪問時卻表示，「如果我們人只為了生活、吃得飽就好，跟豬狗禽獸有什麼差別？」形容只會「顧肚子」，連信仰與精神生活都不要。

此言一出，雲林菜農林佳新在臉書質問：「今天是誰讓基層只為溫飽在打拼？」他更表示每個人都想「穿水水，吃西餐」，但不知何時開始生活養家糊口竟然變得這麼困難，而基層的生活高層卻好像看不見。林佳新更痛批陳明通的發言是「高傲的態度」。

針對林佳新的臉書發言，網友表示「真是一句話刺破那些穿西裝的禽獸！」認為官員「這種嘴臉」真是「不知民間疾苦」。還有網友表示若是官員連人民能有個基本溫飽都要用輕薄鄙視的態度以對，「那麼人民的反撲指日可待」。

面對各方批評聲浪，陳明通今日上午緊急召開記者會，強調自己無意對所有拚經濟的國人同胞有任何不敬之意，「過程中出現措辭不是很恰當，引起一些人感覺上不舒服，我在這裡跟大家說聲抱歉」。