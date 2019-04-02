陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去

2019-04-02 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今為顧肚子「豬狗禽獸」的說法道歉，高市長韓國瑜說，那4個字太重，近年很多民眾日子過得苦，若一定要給他戴小紅帽，自然解釋就比較偏狹。陳明通講完後覺得不妥道歉，希望一切就過去，他也沒什麼其他話好說。

陸委會主委陳明通昨受訪表示，如果只顧肚子而拋棄信仰，「那跟豬狗禽獸有什麼差別」，引發輿論爭議。陳明通今為此鞠躬道歉，並承認措辭不恰當。

韓國瑜說，這麼重的字眼，講完之後深深覺得不妥當道歉，這個事情就希望一切就過去了，畢竟陳也是中央部長，「這個事情就…我不曉得其他民眾怎麼想，但我覺得經濟上比較困苦的民眾，心裡可能還是會有一股氣，希望大家從更寬的角度來看。」

對於連勝文聲援韓國瑜，要求陳明通下台。韓國瑜說，所有意見領袖的表達，他都予以尊重，那陳明通主委也道歉了，他也沒有什麼其他話好說了。

被問到是否接受道歉？韓說，因為那4個字太重，事實上這幾年來，台灣很多民眾日子過得很辛苦，而且M型社會也越來越嚴重，所以他們很希望台灣經濟趕快起來，在這個過程，他們的理念一而再、再而三的表述，希望高市未來可大開大合、大破大立、大步往前走。