羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國民黨北市議員當選人羅智強。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨是否徵召韓國瑜參選2020，外界引頸關注。台北市議員羅智強今呼籲「若韓有意願，國民黨應開大門走大路徵召韓國瑜！」

高雄市長韓國瑜昨重申，到目前為止「2020總統選舉都不在他的考量之內」，但國民黨基層勸進聲浪不斷，徵召方式也遲遲未定，讓不少支持者和黨內人士心急。前新北市市長朱立倫曾表態「就大大方方的徵召，不然就公平初選」，王金平也曾說「難道全黨被他一人牽制？」表達對現狀的不滿。

羅智強稍早在臉書發文，向國民黨建言「若韓國瑜有意願，國民黨應開大門走大路徵召韓國瑜！」，他認為，提名久拖，拖死的不只是朱立倫等其他太陽，也已經開始「拖傷」了韓國瑜，韓是最強將已無庸置疑，國民黨若確認韓國瑜有意願參選，就大方徵召韓國瑜為國民黨一戰。他絕對全力支持！

第二，真挺韓國瑜，就不要去傷害國民黨內其他的太陽。

羅智強說，這有兩個原因，其一，以民進黨脫離低潮的速度之快，韓國瑜加上朱立倫都不一定能贏民進黨，韓朱分，把朱立倫砍傷，最後得利的只是民進黨。換個角度説，就算韓國瑜出來，也還是需要朱立倫的幫助，朱立倫愈強，代表韓國瑜愈強。

其二，到目前為止都「堅持不考慮2020」的韓國瑜，若最後選擇參選，國民黨全黨都會鼎力支持；但倘若最後選擇不選，請問怎麼辦？屆時，國民黨已經自己把其他太陽砍成殘廢，原本的勝局，也將轉為敗局。

這是為什麼我一直堅持「挺韓國瑜，也挺朱立倫」。這一方面是為韓國瑜參選時，保朱立倫這一隻勁旅；另一方面，也是為國民黨埋必要的雙保險，因為我們都不是韓國瑜肚裡的蛔蟲，誰有把握韓國瑜100％會參選2020年總統？