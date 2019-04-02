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議員做總統民調 「蔡燦配」票房高於「蔡賴配」

2019-04-02 11:31聯合報 記者張裕珍╱即時報導

總統初選話題火熱，無黨籍桃園市議員牛煦庭自費11萬元委託民調公司，三月底針對桃園市居民隨機進行電話訪問，交叉分析民調結果發現，綠營「英德爭霸」局勢，賴清德以40.1%小幅領先蔡英文32.4%，藍營依序是韓國瑜34.6%、朱立倫26.2%、王金平19.8%；民調也特別挑出「蔡賴配」與「蔡燦配」分別對決藍營韓國瑜與朱立倫，發現「蔡燦配」相對有票房，牛認為，代表桃園人並非不認同市長鄭文燦參與總統選舉，對其帶職參選持開放心態。

這份民調為委託大社會民調公司，調查時間為3月28與29日，範圍為桃園市全境，有效樣本共1085份，是近期首度針對地方進行的總統候選人與相關議題民意調查，牛煦庭今天早上開記者會公布民調結果，強調桃園三級產業皆有、人口組成多元，中間選民多，可說是台灣的縮影，且此次總統大選，桃園人更扮演舉足輕重角色，他認為民調結果有一定參考價值。

民進黨總統初選，出現蔡英文、賴清德相爭，民調顯示，賴清德以40.1%小幅領先蔡英文32.4%，另有27.5%未表態，蔡英文僅在大園、新屋與復興區支持度高於賴清德，其餘皆為賴領先，牛說，賴蔡民調差距已經不到10%，顯見蔡在外交出訪之後，逐漸拉近與賴距離。

國民黨總統初選，民調依序為韓國瑜34.6%、朱立倫26.2%、王金平19.8%，另19.4%未表態；牛煦庭說，朱立倫是桃園老縣長，但僅在蘆竹龜山與龍潭支持度領先，他認為韓國瑜搶盡媒體版面、網路上又有鐵粉「護持」，在藍營支持者心中已是顯性，且氣勢橫掃全國；相對朱立倫在故鄉桃園，在十三行政區幾乎全面落後，他認為「後牆失火，應儘速回防」。

民調也分別針對民進黨若以「蔡賴配」、「蔡燦配」人選分別PK國民黨韓國瑜、朱立倫進行調查，蔡賴配與蔡燦配皆輸給國民黨對手，但牛發現「蔡燦配」（40.4%、39%）比起「蔡賴配」（35.9%、37.2%）甚至更有票房。

另透過交叉分析發現，在「蔡賴配對決韓國瑜」的組合中，賴清德的支持者有接近6成轉向支持韓國瑜；而王金平支持者則有80%轉支持蔡賴配，形成「國民黨的候選人由民進黨決定；民進黨候選人由韓粉決定」的有趣現象。

牛煦庭說，若單就民進黨支持者來看，蔡英文支持度反而以51.3%領先賴清德41.8%，他發現這和傳統上賴比較得綠基層支持的說法顯有落差，綠營支持者反而比較喜歡小英，反倒是國民黨支持者被問到蔡賴二選一的時候，賴清德支持率較高，主動呼應了賴清德「求戰」韓國瑜的訴求，他分析可能是賴台獨傾向或是想製造綠營混亂而做出的選擇。

針對挑出鄭文燦與蔡英文搭配，成為民調選項，牛認為鄭文燦施政滿意度高，成為桃園人心中的太陽，目前綠營支持者忙著鞏固蔡賴配，藍營支持者則積極鼓勵韓進軍中央，他反而好奇桃園人對於「捐出」鄭文燦的想法，針對蔡燦配民調相較蔡賴配高，他認為，雖然鄭市長過去說要將任期做滿，但民調顯示桃園人對鄭選總統想法持開放態度，自己也是相同看法。

最後，針對賴清德所提「特赦陳水扁」與「務實台獨說」，民調顯示桃園人對兩者僅兩成多支持、有約六成不支持。牛煦庭說，據交叉分析，儘管是支持「蔡賴配」的桃園人，針對赦扁與務實台獨表態支持不到一半，顯然這兩項議題在桃園是「票房毒藥」不利爭取支持。

無黨籍桃園市議員牛煦庭自費委託民調公司，三月底針對桃園市居民隨機進行電話訪問，分...
無黨籍桃園市議員牛煦庭自費委託民調公司，三月底針對桃園市居民隨機進行電話訪問，分析民調結果發現，綠營「英德爭霸」局勢，賴清德以40.1%小幅領先蔡英文32.4%，藍營依序是韓國瑜34.6%、朱立倫26.2%、王金平19.8%。記者張裕珍／攝影
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無黨籍桃園市議員牛煦庭自費委託民調公司，三月底針對桃園市居民隨機進行電話訪問，分...
無黨籍桃園市議員牛煦庭自費委託民調公司，三月底針對桃園市居民隨機進行電話訪問，分析民調結果發現，綠營「英德爭霸」局勢，賴清德以40.1%小幅領先蔡英文32.4%，藍營依序是韓國瑜34.6%、朱立倫26.2%、王金平19.8%。記者張裕珍／攝影
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無黨籍桃園市議員牛煦庭自費委託民調公司，三月底針對桃園市居民隨機進行電話訪問，分...
無黨籍桃園市議員牛煦庭自費委託民調公司，三月底針對桃園市居民隨機進行電話訪問，分析民調結果發現，市長鄭文燦與總統蔡英文搭配的蔡燦配票房不錯。記者張裕珍／攝影
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韓國瑜民調賴清德
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