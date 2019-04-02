朱立倫基隆拜媽祖廟 賴清德舅舅親自接待

2019-04-02 11:27 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 王騰毅 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫上午到基隆慶安宮媽祖廟參拜，行政院前院長賴清德的舅舅、基隆市慶安宮主委童永親自接待，童永被問到如果賴清德跟朱立倫在總統大選對上了會支持誰？他說當然是賴清德，因為有親戚關係，這是理所當然的事。