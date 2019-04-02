被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席

2019-04-02 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張念慈 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇昨天愚人節說要到高雄市選立委，高雄市觀光局長潘恒旭今批王如到高雄選，就是幫國民黨多一席，讓國民黨在高雄「八仙過海」。王浩宇說，他強力監督韓國瑜已成功消滅韓氣勢，繼續下去，國民黨不但在高雄無法八仙過海，全國還會少好幾席。

王浩宇昨在臉書po文，說要到高雄市左營、楠梓區參選立委，隨後刪文。曾說如果王到高雄選立委時會奉陪的高雄市觀光局長潘恒旭今天表示，雖然王的po文是愚人節的笑話，但如果王要來高雄選立委，應該要到大寮、林園選區選，因為左楠參選，是送死，更酸王浩宇如果到高雄選，就是幫國民黨多一席，就是讓國民黨在高雄「八仙過海」，當然歡迎。

王浩宇反擊，「只要我繼續當不分區議員（監督韓國瑜），國民黨不但在高雄無法八仙過海，全國還會少好幾席。」。

他說，他的po文只是反諷潘恒旭之前的談話，沒想到潘竟然會把愚人節笑話當真，根本是在藉他炒作話題，刷存在感，但既然潘歡迎他去，他也歡迎潘到桃園選立委。