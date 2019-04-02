親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

專題／高鐵南延有必要？來看高鐵5站12年後是荒地還是黃金

獨立機關不獨立？從美國聯邦通訊委員會看NCC

被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席

2019-04-02 11:19聯合報 記者張念慈╱即時報導

桃園市議員王浩宇昨天愚人節說要到高雄市選立委，高雄市觀光局長潘恒旭今批王如到高雄選，就是幫國民黨多一席，讓國民黨在高雄「八仙過海」。王浩宇說，他強力監督韓國瑜已成功消滅韓氣勢，繼續下去，國民黨不但在高雄無法八仙過海，全國還會少好幾席。

王浩宇昨在臉書po文，說要到高雄市左營、楠梓區參選立委，隨後刪文。曾說如果王到高雄選立委時會奉陪的高雄市觀光局長潘恒旭今天表示，雖然王的po文是愚人節的笑話，但如果王要來高雄選立委，應該要到大寮、林園選區選，因為左楠參選，是送死，更酸王浩宇如果到高雄選，就是幫國民黨多一席，就是讓國民黨在高雄「八仙過海」，當然歡迎。

王浩宇反擊，「只要我繼續當不分區議員（監督韓國瑜），國民黨不但在高雄無法八仙過海，全國還會少好幾席。」。

他說，他的po文只是反諷潘恒旭之前的談話，沒想到潘竟然會把愚人節笑話當真，根本是在藉他炒作話題，刷存在感，但既然潘歡迎他去，他也歡迎潘到桃園選立委。

王浩宇說，在自己強力監督韓國瑜的情況下，韓國瑜現在氣勢越來越弱，加上有潘恒旭這樣的局處長，高雄施政滿意度絕對會越來越低，「我不但不會讓國民黨八仙過海，更會讓國民黨在全國少20-30席。」

桃園市議員王浩宇。本報資料照
桃園市議員王浩宇。本報資料照
分享

國民黨韓國瑜王浩宇
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37

陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法

2019-04-02 10:17

【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

陳明通「禽獸論」 柯Ｐ：他只是把科學理論「粗俗化」

2019-04-02 11:20

豬狗禽獸說惹議 國民黨團要求陳明通下台

2019-04-02 11:09

陳明通禽獸說罵的是全台灣人！朱立倫：陸委會是裝孝維

2019-04-02 11:03

回應波頓推文 吳釗燮：挑釁只會讓我們更堅強

2019-04-02 11:00

藍委：陳明通不下台 陸委會就變「豬狗禽獸委員會」

2019-04-02 10:58

若霸王條款換將 賴清德發言人：對民進黨傷害大

2019-04-02 10:49

郝龍斌：父親郝柏村過於勞累無大礙 兩三天後能出院

2019-04-02 10:44

影／謝龍介告陳水扁、賴清德與中監典獄長

2019-04-02 10:42

就職100天民調兩極 盧秀燕「選舉也是開低走高」

2019-04-02 10:13

王浩宇要到高雄左楠選立委？ 潘恒旭：等於送死

2019-04-02 10:00

看過A片、槓過國會…那些年的學運你記得幾個？

2019-04-02 10:00

陳明通「禽獸」說 盧秀燕：不要批評三餐不繼的人

2019-04-02 09:59

不滿林益世在外役監過太爽 時力修法悔過才能申請

2019-04-02 09:53

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

2019-04-02 09:00

郝柏村今晨緊急送醫 游淑慧：目前已無大礙

2019-04-02 08:37

學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人

2019-04-02 08:35

三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27

改變初選選制？卓榮泰：的確有人醞釀一些作為

2019-04-02 08:13

官員不滿遭逼退 轟交長「惡心、公開說謊」

2019-04-02 00:19

賴清德籲兩岸對話 擱置統獨

2019-04-02 00:13

王浩宇臉書宣布參選今年高雄立委？ 馬上破梗愚人節啦

2019-04-01 23:02

菅義偉促兩岸直接對話 外交部：欣見日方關切兩岸局勢

2019-04-01 20:08

TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56

中天輪番砲轟 NCC：播涉己新聞應遵循規範

2019-04-01 19:50

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21

婦聯會附隨組織案 二度聲請停止執行凍結資產遭駁回

2019-04-01 18:54

找龍團隊北上 林佳龍要擺脫「孤鳥」部長

2019-04-01 18:37

愚人節不顧小英反對 陳其邁要當靈魂歌手

2019-04-01 17:10

台灣與尼加拉瓜協定生效 兩國公文免重複驗證

2019-04-01 17:07

柯文哲遶境只為許大願？王世堅酸：媽祖會K他啦

2019-04-01 15:05

初審友善投票 ６歲以下兒童、身障陪同者可進投票所

2019-04-01 14:27

大台中山手線成追線換軌 林佳龍：政績延續、心情激動

2019-04-01 14:17

藍委：電視台狂播蔡英文、賴清德都沒事

2019-04-01 14:11

郭國文質疑冷鏈據點沒台南 陳吉仲承諾未來增設

2019-04-01 13:54

4月10日前 吳敦義將會韓朱王「非正式溝通」

2019-04-01 13:52
看更多

熱門文章

韓國瑜「手握心臟」：我熱愛中華民國、反對一國兩制

2019-04-01 11:41

韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

2019-04-02 00:31

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

2019-04-01 17:43

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

2019-04-01 17:27

TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56

陳明通澄清：說「禽獸」 並非針對韓國瑜

2019-04-01 19:19

陳明通罵韓「禽獸論」 胡幼偉：心急如焚的外顯行為

2019-04-01 23:08

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21

「常美冰店」愚人節爆料 8年沒投過花媽一票

2019-04-01 17:43

學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人

2019-04-02 08:35

陳明通稱顧肚子像禽獸 藍委齊轟失言快下台

2019-04-01 22:34

三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27

【即時短評】共機踩線 應與「天駒」進駐馬公有關

2019-04-01 12:48

蔣萬安臉書PO出6塊肌照 還說自己是立院唯一男神

2019-04-01 12:49

翁章梁批韓國瑜傷害茶農 孫大千：打混的為難做事的

2019-04-02 08:27

影／陳明通諷韓國瑜：只求吃飽跟豬狗有什麼差別

2019-04-01 16:52

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34

陳明通罵韓國瑜禽獸 渡也：陳誹謗韓既不明又不通

2019-04-02 09:22

「天駒」部隊昨進駐馬公 共機同日穿越海峽中線襲擾

2019-04-01 12:24

陳明通諷韓國瑜與禽獸無異 洪孟楷：真是政客噁心嘴臉

2019-04-01 18:47

陳芳明看綠營總統初選：英昌配更佳

2019-04-01 15:06

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

陳吉仲：不批韓國瑜 但我也能拿到才是市場訂單

2019-04-01 15:37

吃得飽跟豬狗禽獸有何差別？葉毓蘭：逼老嫗想罵髒話

2019-04-01 17:33

陳佩琪建議苗栗拚觀光賺錢 徐耀昌：別再演戲了

2019-04-01 12:39

陳致中質疑九二共識是一國兩制 韓國瑜：我是中華民國

2019-04-01 16:38

共機越線與經國號進駐澎湖同一天 試探意味濃

2019-04-01 14:23

黨內立委初選搶搭「韓流」 韓國瑜發聲明：保持中立

2019-04-01 19:24

中共2架殲11戰機昨越台海中線 柯Ｐ：去問韓國瑜

2019-04-01 11:38

傳郭台銘選總統 朱立倫：歡迎加入國民黨

2019-04-01 16:37

韓國瑜被逼問是否選總統 強調2020不在他考慮範圍　

2019-04-01 11:44

看好高雄！ 韓國瑜爆料：阿里巴巴馬雲說想來拜訪

2019-04-01 13:50

賴清德：若韓國瑜不選2020 讓人失望

2019-04-01 14:32

被逼問到底選不選總統？韓國瑜：目前2020不在我考量內

2019-04-01 11:26

親綠智庫民調 蔡英文落後韓國瑜的幅度縮小近2%

2019-04-01 14:40

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

2019-04-02 09:00

共機踩線阻美挺台 海峽兩岸廿年默契恐遭打破

2019-04-01 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top