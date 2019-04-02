陳明通禽獸說罵的是全台灣人！朱立倫：陸委會是裝孝維

2019-04-02 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



針對陸委會主委陳明通昨抨擊韓國瑜「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」新北市前市長長朱立倫今天到基隆時說，「台灣人要和平不要戰爭，不但要吃飽，還要賺錢過日子，他批評陸委會最近的表現真的是「裝孝維」。朱立倫隨後到基隆廟口奠濟宮參拜，到廟口吃魯肉飯時，再重砲痛批陳明通罵的是全台灣人，如果他當總統，會全力拚經濟，不會拚政治。

朱立倫今天上午到基隆市慶安宮參拜，受到基隆慶安宮主委、前行政院長賴清德舅舅童永的歡迎；前立委謝國樑、前基隆市長張通榮與國民黨議員宋瑋莉等多人到場，還有多名黨籍議員出席，陪同參拜，不少民眾搶著和朱立倫拍照、握手。

朱立倫受訪說，民進黨不但要戰爭搞台獨，把人民帶向危險，現在連民眾要賺錢也不行，他強調，台灣人愛和平不愛戰爭，台灣人不但要吃飽還要賺錢。朱立倫批評陸委會最近的表現真的是「裝孝維」，痛批民進黨不顧經濟，一下子說要卡這個，一下卡那個。

朱立倫隨後到百年李鵠餅店買餅，他說餅很好吃，要買回去當伴手禮。接著他再到基隆廟口奠濟宮參拜，參拜後朱立倫到廟口吃魯肉飯時，他又說，「陳明通罵的是全部的台灣人」，如果他當總統，會全力拚經濟，不會拚政治。