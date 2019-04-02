藍委：陳明通不下台 陸委會就變「豬狗禽獸委員會」

2019-04-02 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜赴中港澳簽訂農產訂單，遭陸委會主委陳明通批評如果只為了生活，吃得飽就好，「那跟豬狗禽獸有什麼差別」。國民黨立院黨團今舉行記者會反批「換上陳明通，兩岸更不通」，要求陳明通下台，還諷刺如果韓國瑜拚經濟就叫做禽獸的話，那陳明通是不是把所有人民都當作禽獸了?

國民黨團總召江啟臣表示，韓國瑜到大陸拿訂單為我們農漁民打通路，陸委會主委就馬上出來說為農民拚經濟的人說成禽獸豬狗不如，「你不讓人民找通路，還要斷人民的生路！」蔡政府自己出不去，就認為出得去找生路的是畜生嗎？還是只要外銷大陸就是禽獸豬狗嗎？陳的批評是否有授意，請蔡英文總統出來道歉，說清楚。

江啟臣說，民進黨常常兩套標準，自己外銷就是拚經濟，韓國瑜就是賣台，對外無能，對內只會教訓人民，所以民眾只能自己的肚子只能自己顧，這種政府不會幫你顧，因為他們要顧自己的官位。江批評，蔡政府拿到權力之後就如此囂張，人民的公僕變成教訓人民的家長，這是在家暴人民嗎？這群官員不接地氣就算了，還惹人民生氣，如果連肚子都顧不飽，還奢望顧佛祖嗎？人民就只有一個佛祖蔡英文，難道不能拜媽祖嗎？

國民黨團書記長吳志揚則舉例，蔡英文2012年曾在臉書上寫著「人民要安定，是穩定工作和三餐溫飽」，以陳明通的邏輯來說，當時的蔡英文是把人民當成豬狗禽獸看待？立法院長蘇嘉全2011年表示，幸福定義個人不同，有些人在追逐金錢遊戲中得到快樂幸福，但百姓只要溫飽、安定工作、溫暖家庭就是快樂幸福，政府應多角度建構這樣環境。以陳明通的邏輯來說，當時的蘇嘉全是把人民當成豬狗禽獸看待？