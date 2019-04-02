郝龍斌：父親郝柏村過於勞累無大礙 兩三天後能出院

2019-04-02 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國民黨副主席郝龍斌上午10時餘在三總大廳對外說明，感謝各界關心。他表示，父親郝柏村並未到達中風這麼嚴重，可能僅因近日氣溫變化大，加上昨日走路走了3公里長、過於勞累，才導致今早7時許發生左半邊肢體無力的情形。