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郝龍斌：父親郝柏村過於勞累無大礙 兩三天後能出院

2019-04-02 10:44聯合報 記者羅真╱即時報導

國民黨副主席郝龍斌上午10時餘在三總大廳對外說明，感謝各界關心。他表示，父親郝柏村並未到達中風這麼嚴重，可能僅因近日氣溫變化大，加上昨日走路走了3公里長、過於勞累，才導致今早7時許發生左半邊肢體無力的情形。

郝龍斌說，所幸趕緊叫救護車，經三總搶救後目前無大礙，父親的四肢已恢復知覺且意識清楚。院方估計，大約2、3天後就能出院。

行政院前院長郝柏村。本報資料照片
行政院前院長郝柏村。本報資料照片
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