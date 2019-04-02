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【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21聯合報 主筆室

陸委會主委陳明通在綠陣營統一戰線怒打韓國瑜大陸招商的戰略指導下，怒批「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有何差別？」大砲呼嘯嚇人，但失準的不只是虛發，更有當權者大砲濫射的質疑。

更有甚者，這凸顯陳明通生物素養不及格，連起碼的豬狗獸性都沒有。穿西裝的仕紳學者，生活的應對舉措，難道就能撇開獸性主導？渴了找水喝，這與東非動物尋覓水源大遷徙有什麼不同？餓了想吃，不也等同非洲草原上動物的獵殺嗎？那是個生態循環密合的食物鏈。

陳明通汙衊了獸性。其實獸性最單純，餓了覓食，渴了喝水，看到漂亮的異性直覺被吸引，刻意裝飾自己醜態擺姿態討得歡欣，這有那點不對？孔雀開屏求偶、水蛙膨風唱歌，各物種都有自己的一套演出。陳主委能說自己沒有獸性？一切心如止水？追女友時狀若老僧？

從人體腦結構的角度來看，簡單說，獸性是直覺發自腦幹的反射反應，沒有任何修飾。人類因為之後的詩書禮教，開始掩飾原始欲求，修飾自己的表達方式，甚至為了更大的欲求強力壓抑曲解，指鹿為馬、虛與委蛇，甚至顛倒黑白，這好嗎？

陳明通應瞭解，人的餓、渴、見美色期望得到交配機會都來自於獸性；獸性啟動整個大生態的正常輪轉，不同時節各有緊密的不同行為銜接。這與民眾拜佛祖、顧肚子遙相呼應，與「無異於禽獸」不但扯不上關係，更且引諭失義。難道陳主委鄙夷獸性？渴、餓、追求異性，難道靠電腦計算？

更根本的問題，陳主委看不起人性嗎？韓市長為了市民生活，奔波兩岸試圖打破農產行銷困境，想賺錢、過好生活，這是再簡單不過的想法及作為；陳明通道行高，能捨此之念，生活困窘時每餐打坐帶過？

糟糕的是陳明通認知、推崇的「不獸性」，其實得經過許多的虛偽與矯飾，其間有許多是所謂「禮儀」，但有更多是的算計，尤其是政治算計；分明餓得腸胃翻攪，還得「有酒食先生饌」，親美黏日仇中，這些幾乎完全違反生物性的後果，會是什麼局面？

陳明通嚴斥兩岸尋商機「豬狗禽獸」之前，應先檢視自己是有血有肉的生物，還是泯滅人性的外星人。

陸委會主委陳明通（圖）昨接受廣播專訪時說，「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別...
陸委會主委陳明通（圖）昨接受廣播專訪時說，「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」本報資料照片
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