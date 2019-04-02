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不滿林益世在外役監過太爽 時力修法悔過才能申請

2019-04-02 09:53聯合報 記者賴于榛╱即時報導

時代力量立院黨團今提出貪汙治罪條例、外役監條例部分條文修正草案，立委徐永明說，就他知道，行政院前秘書長林益世一直想申請外役監，黃國昌則說，犯人在外役監相較過得舒服，周末可以回家探親，甚至大幅度的縮刑，但他們將提修法，要求有具體事實足任以承認犯行並誠心悔過才能申請。

時代力量黨團今提出貪汙治罪條例、外役監條例部分條文修正草案，徐永明說，都已送到委員會等待排案；貪汙治罪條例部分，將要求由政府出資設立的財團法人董事長適用貪汙條例；黃國昌舉前央廣董事長朱婉清為例，指控其明明是貪汙卻只被以輕罪業務侵占起訴，且朱婉清遭判刑後棄保潛逃，過了10年回台追溯期已過，「侵占的公款」1600萬元也沒有歸還，沒有付出任何代價，回台還大宴賓客，質疑這樣的公平正義在哪裡？「根本是為了權貴打造的法律漏洞」；徐永明則說，政府有太多政治任命的財團法人董事長，這些人應該都要視為公務員犯法時以貪汙罪起訴。

外役監條例部分，時力的草案則是限制，未來得要有具體事實足任以承認犯行並誠心悔過的受刑人才能申請外役監服役，且犯貪汙治罪條例之罪或重大經濟犯罪，其依法應沒收或追徵之犯罪所得尚未追回者不得申請，另外外役監雖然可縮短刑期，但新增犯貪汙治罪條例者不適用。

立委徐永明說，就媒體報導，外役監快要變成貪汙犯樂園，本來大家撻伐的人，像是葉世文等人入獄後很快就申請到外役監，林益世也聽說一直在申請；黃國昌補充解釋，這些犯了貪汙罪的大官，被判刑時看起來刑期很重，但沒多久就去外役監過得舒服，非但周末可以回家探親，還能大幅度的縮刑。

黃國昌說，這些有錢有勢的人卻能在反貪腐政策下到外役監去過爽牢，還能早早被假釋，因此他們上次提高了貪汙犯假釋的門檻，這次則要在外役監條例當增加落實實質要件的審查。

時代力量黨團記者會。記者賴于榛／攝
時代力量黨團記者會。記者賴于榛／攝
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