郝柏村今晨緊急送醫 游淑慧：目前已無大礙

2019-04-02 08:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



行政院前院長郝柏村今天清晨7時7分因左側無力，由國民黨副主席郝龍斌報案，緊急送往內湖三總就醫，引發外界譁然。郝龍斌辦公室發言人游淑慧表示，100歲的郝柏村早上起床時身體略有不適，郝龍斌為求慎重，才送至醫院做檢查，目前已無大礙。