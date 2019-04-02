郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



今天上午7時許傳出高齡100歲的前行政院長郝柏村身體不適，他的兒子、國民黨副主席郝龍斌發現後立刻撥打119求助。北市消防局接獲獲報後，派遣救護車趕往郝柏村位在士林區福林路上住家，救護人員抵達現場發現郝柏村身體左半邊無力，不過意識仍清醒，已被緊急送往內湖三總治療。