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郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

今天上午7時許傳出高齡100歲的前行政院長郝柏村身體不適，他的兒子、國民黨副主席郝龍斌發現後立刻撥打119求助。北市消防局接獲獲報後，派遣救護車趕往郝柏村位在士林區福林路上住家，救護人員抵達現場發現郝柏村身體左半邊無力，不過意識仍清醒，已被緊急送往內湖三總治療。

郝龍斌辦公室發言人、台北市議員游淑慧表示，郝柏村是101歲的長輩，今天早上起來身體略有不適，郝副主席為求慎重，才送至醫院做檢查。目前並無大礙，意識情況都清楚。

行政院前院長郝柏村。本報資料照片
行政院前院長郝柏村。本報資料照片
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