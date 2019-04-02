三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



行政院前院長郝柏村。 本報資料照片 分享 facebook 即將滿100歲的行政院前院長郝柏村傳出今早左側無力，雖意識清醒仍緊急送往內湖三軍總醫院，三總證實有送醫。

三軍總醫院表示，郝伯村為將軍退役，健康狀況長期由三總照顧，過去也不時因病就診，不過針對此次病情與救治的狀況，還須先徵得郝柏村本人或家屬意見才可能對外說明。