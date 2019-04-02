親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

書讀到狗肚裡嗎？韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12聯合報 記者洪哲政╱即時報導

2架中共殲11戰機日前在澎湖群島西南方「台灣灘」海域上空跨越海峽中線。有專家認為，中共謀劃此舉或可一石三鳥，既惕嚇台灣，又輕蔑美國，並還可順道暗助蔡英文，壓制挾民調優勢且曾自詡為務實台獨的黨內挑戰者。替蔡英文總統提供了展現保衛國家安全的具體強硬作為與總統領導能力的絕佳機會。

台海安全研究中心主任梅復興透過臉書貼文表示，中共戰機明顯刻意 的跨越台海中線動作，但規劃執行相對細緻。

梅復興表示，所謂「台海中線」 大家都知道是兩國論後美國出面協調而與我方取得的共識。基本上可視為美方所仲裁出的中台雙方行為規範，實質上當時亦重新界定了台海「現狀」(status quo) 的意涵。但我方因種種緣故，包括自身專業不足等疏失，在倉促接受了這個台海中線的新「現狀」 後，形同讓送了戰略縱深至少40海浬！

梅復興表示：當年共軍從基本上不能常態出海的態勢，在美方默許下一舉將海空軍活動範圍推前至海峽中線，戰略斬獲極為豐碩。在維持20年迄今後，猶得寸進尺，蓋其戰機這次越界不僅是對我加重力道擾嚇尋釁，也是對台海現狀的片面改變與侵害。同時，此舉更打破了過去20年來所接受的美國仲裁默契，但或許最具指標意義的延伸推論，則是本次冒進意在推翻對美國仲裁者地位的承認。

梅復興表示：換成白話來說，就是北京在台海問題上擺出了不再買華府帳的架勢。 這對美國不啻為一種輕蔑，乃至於衝撞！往大處想，這顯然是美中兩強在台海，乃至於西太平洋戰略賽局的進一步升級。美國將會以何種方式暨力度)回應，值得我們密切觀察，更宜積極與美方溝通了解。

梅復興説：若再改往細處大膽設想，北京雖最理想是希望由非民進黨候選人贏得明年總統大選，但畢竟至不濟也希望能由相對較不凸顯統獨議題的民進黨候選人出線。因此中共選擇此時以這種方式在台海冒進，固然表面是對台海進一步威懾施壓，但卻也替蔡英文總統提供了展現保衛國家安全的具體強硬作為與總統領導能力的絕佳機會，如她所下達「第一時間強制驅離」的指示。

梅復興認為：在蔡總統正面臨來自民進黨基本教義勢力支持的賴清德於黨內初選挑戰的嚴峻時刻，北京有否可能經評估決定兩害相權須取其輕，因此謀劃此舉或可一石三鳥，既惕嚇台灣，又輕蔑美國，並還可順道暗助蔡英文壓制挾民調優勢且曾自詡為務實台獨的黨內挑戰者！？

他說，無論如何，台海未來9個月勢必暗濤洶湧！

中共空軍殲11戰鬥機。圖╱引自中共空軍微博
中共空軍殲11戰鬥機。圖╱引自中共空軍微博
分享

台海蔡英文中共
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

賴清德籲兩岸對話 擱置統獨

2019-04-02 00:13

改變初選選制？卓榮泰：的確有人醞釀一些作為

2019-04-02 08:13

官員不滿遭逼退 轟交長「惡心、公開說謊」

2019-04-02 00:19

王浩宇臉書宣布參選今年高雄立委？ 馬上破梗愚人節啦

2019-04-01 23:02

菅義偉促兩岸直接對話 外交部：欣見日方關切兩岸局勢

2019-04-01 20:08

TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56

中天輪番砲轟 NCC：播涉己新聞應遵循規範

2019-04-01 19:50

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21

婦聯會附隨組織案 二度聲請停止執行凍結資產遭駁回

2019-04-01 18:54

找龍團隊北上 林佳龍要擺脫「孤鳥」部長

2019-04-01 18:37

愚人節不顧小英反對 陳其邁要當靈魂歌手

2019-04-01 17:10

台灣與尼加拉瓜協定生效 兩國公文免重複驗證

2019-04-01 17:07

柯文哲遶境只為許大願？王世堅酸：媽祖會K他啦

2019-04-01 15:05

初審友善投票 ６歲以下兒童、身障陪同者可進投票所

2019-04-01 14:27

大台中山手線成追線換軌 林佳龍：政績延續、心情激動

2019-04-01 14:17

藍委：電視台狂播蔡英文、賴清德都沒事

2019-04-01 14:11

郭國文質疑冷鏈據點沒台南 陳吉仲承諾未來增設

2019-04-01 13:54

4月10日前 吳敦義將會韓朱王「非正式溝通」

2019-04-01 13:52

文基法為何不保障藝文工作者最低生活？ 鄭麗君這麼說

2019-04-01 13:50

談苗栗財政卻被罵別演戲 陳佩琪致歉又刪文

2019-04-01 13:48

賴清德：「我絕對不是中國最喜歡的人」

2019-04-01 13:38

警超勤津貼調升至1.5萬？主計處憂地方用錢恐沒彈性

2019-04-01 13:08

影／陳水扁轟韓25分鐘 國民黨立委告法務部長瀆職

2019-04-01 12:49

蔣萬安臉書PO出6塊肌照 還說自己是立院唯一男神

2019-04-01 12:49

觀光局前副局長控逼退 交部：林佳龍「好意遭誤解」

2019-04-01 12:45

開議請假遶境被罵 柯：我是工時最長的首長

2019-04-01 12:44

陳佩琪建議苗栗拚觀光賺錢 徐耀昌：別再演戲了

2019-04-01 12:39

不敢摸皇帝椅？吳敦義還是摸了 吳韓會4月初

2019-04-01 12:38

蔡英文和裴洛西通電話 吳釗燮：未邀請總統訪問華府

2019-04-01 12:29

大甲媽遶境會有很多想選總統大咖來？顏清標：都歡迎

2019-04-01 12:22

九合一選務亂糟糟 陳怡潔：中選會沒收1.4億保證金

2019-04-01 12:20

文化預算比率用文基法保障？沒影

2019-04-01 12:04

藝文工作者最低薪資保障不見了 文化部這麼說

2019-04-01 12:02

影／2020說不定還有其他人？ 韓國瑜：靜觀其變

2019-04-01 12:01

影／陳水扁轟韓國瑜25分鐘 國民黨立委告蔡清祥瀆職

2019-04-01 11:48

下周三前安排吳韓會　吳敦義：與韓國瑜已有一點默契

2019-04-01 11:46

消失的文化影響評估？立委質疑文基法是假動作

2019-04-01 11:34

大選投票延長至17時　中選會反對：對選務不利

2019-04-01 09:35

愚人節朱立倫自嘲：阿嬤告訴我 我民調第一名

2019-04-01 09:34
看更多

熱門文章

韓國瑜「手握心臟」：我熱愛中華民國、反對一國兩制

2019-04-01 11:41

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

2019-04-01 17:43

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

2019-04-01 17:27

陳明通澄清：說「禽獸」 並非針對韓國瑜

2019-04-01 19:19

林佳龍逼退還留言祝福？觀光局前副局長怒批「噁心」

2019-04-01 10:39

韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

2019-04-02 00:31

TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21

陳明通罵韓「禽獸論」 胡幼偉：心急如焚的外顯行為

2019-04-01 23:08

影／韓國瑜議會施政報告 綠議員拒一國兩制席地抗議

2019-04-01 10:17

【即時短評】共機踩線 應與「天駒」進駐馬公有關

2019-04-01 12:48

陳明通稱顧肚子像禽獸 藍委齊轟失言快下台

2019-04-01 22:34

蔣萬安臉書PO出6塊肌照 還說自己是立院唯一男神

2019-04-01 12:49

「常美冰店」愚人節爆料 8年沒投過花媽一票

2019-04-01 17:43

影／陳明通諷韓國瑜：只求吃飽跟豬狗有什麼差別

2019-04-01 16:52

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34

「天駒」部隊昨進駐馬公 共機同日穿越海峽中線襲擾

2019-04-01 12:24

陳芳明看綠營總統初選：英昌配更佳

2019-04-01 15:06

顏擇雅：中共武力攻台 30年後可能性都不高

2019-04-01 20:49

陳吉仲：不批韓國瑜 但我也能拿到才是市場訂單

2019-04-01 15:37

韓國瑜一曲斷念2020？三句玩笑心境轉折 粉絲跟著忐忑

2019-04-01 10:00

陳佩琪建議苗栗拚觀光賺錢 徐耀昌：別再演戲了

2019-04-01 12:39

陳明通諷韓國瑜與禽獸無異 洪孟楷：真是政客噁心嘴臉

2019-04-01 18:47

陳致中質疑九二共識是一國兩制 韓國瑜：我是中華民國

2019-04-01 16:38

吃得飽跟豬狗禽獸有何差別？葉毓蘭：逼老嫗想罵髒話

2019-04-01 17:33

韓國瑜被逼問是否選總統 強調2020不在他考慮範圍　

2019-04-01 11:44

中共2架殲11戰機昨越台海中線 柯Ｐ：去問韓國瑜

2019-04-01 11:38

黨內立委初選搶搭「韓流」 韓國瑜發聲明：保持中立

2019-04-01 19:24

看好高雄！ 韓國瑜爆料：阿里巴巴馬雲說想來拜訪

2019-04-01 13:50

傳郭台銘選總統 朱立倫：歡迎加入國民黨

2019-04-01 16:37

共機越線與經國號進駐澎湖同一天 試探意味濃

2019-04-01 14:23

賴清德：若韓國瑜不選2020 讓人失望

2019-04-01 14:32

被逼問到底選不選總統？韓國瑜：目前2020不在我考量內

2019-04-01 11:26

親綠智庫民調 蔡英文落後韓國瑜的幅度縮小近2%

2019-04-01 14:40

陳吉仲：韓國瑜談的訂單 沒農委會協助不易達成

2019-04-01 11:19

綠委批韓國瑜傷害阿里山茶葉 也沒幫高雄農民賺大錢

2019-04-01 10:57

不敢摸皇帝椅？吳敦義還是摸了 吳韓會4月初

2019-04-01 12:38

共機踩線阻美挺台 海峽兩岸廿年默契恐遭打破

2019-04-01 12:46

愚人節朱立倫自嘲：阿嬤告訴我 我民調第一名

2019-04-01 09:34

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top