共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



2架中共殲11戰機日前在澎湖群島西南方「台灣灘」海域上空跨越海峽中線。有專家認為，中共謀劃此舉或可一石三鳥，既惕嚇台灣，又輕蔑美國，並還可順道暗助蔡英文，壓制挾民調優勢且曾自詡為務實台獨的黨內挑戰者。替蔡英文總統提供了展現保衛國家安全的具體強硬作為與總統領導能力的絕佳機會。

台海安全研究中心主任梅復興透過臉書貼文表示，中共戰機明顯刻意 的跨越台海中線動作，但規劃執行相對細緻。

梅復興表示，所謂「台海中線」 大家都知道是兩國論後美國出面協調而與我方取得的共識。基本上可視為美方所仲裁出的中台雙方行為規範，實質上當時亦重新界定了台海「現狀」(status quo) 的意涵。但我方因種種緣故，包括自身專業不足等疏失，在倉促接受了這個台海中線的新「現狀」 後，形同讓送了戰略縱深至少40海浬！

梅復興表示：當年共軍從基本上不能常態出海的態勢，在美方默許下一舉將海空軍活動範圍推前至海峽中線，戰略斬獲極為豐碩。在維持20年迄今後，猶得寸進尺，蓋其戰機這次越界不僅是對我加重力道擾嚇尋釁，也是對台海現狀的片面改變與侵害。同時，此舉更打破了過去20年來所接受的美國仲裁默契，但或許最具指標意義的延伸推論，則是本次冒進意在推翻對美國仲裁者地位的承認。

梅復興表示：換成白話來說，就是北京在台海問題上擺出了不再買華府帳的架勢。 這對美國不啻為一種輕蔑，乃至於衝撞！往大處想，這顯然是美中兩強在台海，乃至於西太平洋戰略賽局的進一步升級。美國將會以何種方式暨力度)回應，值得我們密切觀察，更宜積極與美方溝通了解。

梅復興説：若再改往細處大膽設想，北京雖最理想是希望由非民進黨候選人贏得明年總統大選，但畢竟至不濟也希望能由相對較不凸顯統獨議題的民進黨候選人出線。因此中共選擇此時以這種方式在台海冒進，固然表面是對台海進一步威懾施壓，但卻也替蔡英文總統提供了展現保衛國家安全的具體強硬作為與總統領導能力的絕佳機會，如她所下達「第一時間強制驅離」的指示。

梅復興認為：在蔡總統正面臨來自民進黨基本教義勢力支持的賴清德於黨內初選挑戰的嚴峻時刻，北京有否可能經評估決定兩害相權須取其輕，因此謀劃此舉或可一石三鳥，既惕嚇台灣，又輕蔑美國，並還可順道暗助蔡英文壓制挾民調優勢且曾自詡為務實台獨的黨內挑戰者！？