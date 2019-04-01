TVBS民調 六都市長就任百日鄭文燦居冠、韓國瑜第三

2019-04-01 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



六都直轄市長本屆上任將近百日，除了台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦是連任之外，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲及高雄市長韓國瑜都是首任。TVBS民調日前調查六都市長施政滿意度，桃園市長鄭文燦居冠，達70%；台南市長黃偉哲49%居次；高雄市長韓國瑜47%第三。

民調結果顯示，六都市長之中，以鄭文燦的施政滿意度最高，達70%，是唯一獲得半數以上市民滿意的六都市長，不滿意度只有10%。新任台南市長黃偉哲的滿意度排名第二，為49%，明顯高於不滿意的17%。選前掀起「韓流」，選後仍是全國焦點的高雄市長韓國瑜，施政滿意度為47%，較不滿意的28%高出近兩成。

新北市長侯友宜42%，排名第四；台北市長柯文哲下滑至38%，排名第五；台中市長盧秀燕33%，排名第六。侯友宜滿意度雖排名第四，但不滿意比例僅10%，有近半數（48%）市民沒有表示意見。柯文哲滿意度為38%，低於不滿意的40%，滿意度排名第五。盧秀燕施政滿意度為33%，不滿意度為24%，有四成以上（43%）台中市民未表示意見。

其中，侯友宜及盧秀燕，皆有超過四成市民對他們的施政表現表示尚無法評價，顯示市民目前對他們的施政可能較不了解。

民調也發現，有59%台北市民不滿意柯文哲處理大巨蛋爭議表現，明顯高於滿意的21%。而對於台北市的交通，44%市民表示滿意柯文哲改善交通表現，高於不滿意的35%。而柯文哲被外界認為可能參選2020總統，調查發現，56%台北市民並不支持柯文哲參選，高於表示支持的23%。

韓國瑜去年選戰掀起「韓流」，對於韓國瑜推動高雄經濟發展，有51%高雄市民表示有信心、32%沒有信心。針對推動高雄的觀光發展，有54%市民表示對韓有信心，30%則認為沒有信心。韓國瑜日前出訪星馬及陸港澳，皆與當地簽訂農產品採購訂單或備忘錄。調查發現，有60%市民對於韓國瑜推銷及增加高雄農產品有信心，明顯高於沒有信心的25%。

此外，對於韓國瑜參選2020總統大選，調查發現，有52%高雄市民表示不支持，27%表示支持，20無意見。

新北部分，侯友宜日前針對新北市都更、招商及觀光發展，推出如都更三箭、招商一條龍、青春山海線等政策。對於侯友宜推動危老建築及捷運沿線等都市更新，有46%市民表示有信心，24%沒有信心。對於侯友宜推動招商引資，來推動經濟，有50%表示有信心，26%沒有信心。而對於侯友宜推動觀光，更有56%表示有信心，明顯高於22%沒有信心。調查也發現，核四所在地的新北市民有45%表示贊成重啟，34%表示不贊成。

桃園方面，對於鄭文燦推動桃園捷運建設的表現，有60%市民表示滿意，只有16%不滿意。而推動已久的桃園航空城，有48%滿意鄭文燦推動航空城的表現，高於不滿意的23%。中央政府計畫在桃園觀塘興建天然氣接收站，調查顯示有36%市民表示不支持，高於支持的27%。

台中近年人口增長，交通需求日增，對於盧秀燕推動交通建設，有42%表示有信心，30%沒有信心。對於塞車問題的改善，則是37%沒有信心，35%有信心，看法分歧。而被視為去年底市長選戰勝負重要因素的空汙問題，有56%對盧秀燕改善空汙表示沒有信心，高於有信心的30%，可能與空汙改善牽涉的因素複雜有關。

對於黃偉哲處理台南市房屋稅調降，有68%市民表示滿意，明顯高於不滿意的21%。對於黃偉哲推動台南的經濟發展，有52%市民表示有信心，27%沒有信心。台南的經濟發展，農業及觀光發展相當重要，至於黃偉哲推銷及增加台南農產品銷售，有50%市民有信心，有31%則表示沒有信心。

本次調查是TVBS民意調查中心於108年3月12日至3月27日晚間18時30分至22時30分進行的調查，以台灣6個直轄市中20歲以上民眾為母體，各直轄市有效樣本數介於905至1019份間，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1至3.3個百分點以內。